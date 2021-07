Santiago Apóstol, un gran santo

María Teresa R. Elmúdesi

Santo Domingo, RD

Ayer celebramos el día de un gran Santo. El apóstol Santiago, junto con Pedro y Juan, fue un testigo muy cercano de la vida de Jesús pues estuvo presente en la Transfiguración en el monte Tabor y en la agonía de Getsemaní. Esta cercanía privilegiada de Santiago a la persona de Jesús le dio la fuerza necesaria para ser el primero de los 12 en sufrir el martirio (Hechos 12,2)

El Evangelio nos presenta la petición que hace la madre de Juan y de Santiago a Jesús para que sus hijos se sentaran uno a su derecha y el otro a su izquierda cuando se estableciera su Reino. Los discípulos no habían entendido mucho porque Jesús tiene que explicar que el honor se mide en términos de servicio y el auténtico poder como una vida de entrega. Ser discípulo de Jesús no es un privilegio, sino una misión para el servicio a los demás. Jesús nos enseña esto con su propia vida, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida, como rescate por muchos.

La vida y la enseñanza de Jesús están totalmente en contra de los valores predominantes en nuestra sociedad, donde ser servido es signo de grandeza y de importancia.

Yo tengo una gran experiencia del día de Santiago. Nos encontrábamos en Oviedo, Asturias, España, e íbamos a visitar a un gran amigo de nuestros hijos. Y en la madrugada nos llamaron que ese amigo había tenido un accidente en la montaña. Nos vestimos enseguida y fuimos a donde lo tenían velando en una capilla de allá. Nos impresionamos mucho con su muerte. Era un joven de la edad de nuestros hijos y compañero de ellos.

Fue un momento horroroso, ver a ese joven en una caja frente a una madre que yo creo no volvió a expresar voz alguna. Pegada del cadáver de su hijo hasta que incluso fuimos con ellos en el avión de regreso a Santo Domingo.

Nunca olvidaré esa experiencia con la muerte de un gran muchacho. Su madre incluso puso al pie de esa montaña una gran cruz, en memoria de su muerte.

Cada día de Santiago Apóstol vienen a mi mente esa expresión de esa madre que era como la de La Piedad en el Vaticano. Impresionante.

Oro cada día por esta madre y su hijo y nunca olvidaré ese viaje en compañía de mi esposo e hijos. ¡Amén!