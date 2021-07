Buscando oportunidades perdidas

Ezequiel Méndez

Santo Domingo, RD

Intento entender a la nueva generación, he hecho preguntas que me ayuden a dilucidar semejante tarea, y siempre me encuentro en medio de conjeturas, ideas mal expresadas, y con miles de pretextos del porqué no es posible entendernos. La actual generación vive sin darle importancia a nada, a no ser a las cosas que le gustan, no a las que importan; sus valoraciones siempre se basan en la moda, en el gusto popular, en lo que causa mercadeo; el estudio es, por decirlo, un mal necesario, el prepararse es para los “nerds” y los demás son simplemente las estrellas. Lo contradictorio es que los que estudian al final terminarán teniendo de empleados a los que ahora muestran desinterés por el estudio.

En la vida lo demás puede volver a aparecer en el camino, pero las oportunidades despreciadas y el tiempo perdido difícilmente se recuperan, lo digo con honestidad a las puerta de mis cincuenta años, así que ostentar la verdad absoluta como anda alardeando la juventud actual no le garantiza que sea lo correcto. El desenfado y el desinterés está haciendo la misma herida en la vida que hizo en mi generación; si no despiertan, de aquí a dos décadas más estarán escribiendo con nostalgia palabras parecidas a las mías.