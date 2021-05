Transmutando la energía de la depresión

Natacha Féliz Franco

Santo Domingo, RD

La depresión es una energía, mal calificada, que apuesta a tu muerte. Sus colmillos filosos intentaran tomarte por el cuello, para arrastrarte al fondo de un pozo oscuro, aunque el sol esté brillando con intensidad justo encima de él.

Silente y persuasiva, se instalará como un virus esperando los momentos “perfectos” para detonar, y como bola de nieve descenderá por los caminos de tu vida, arrasando con la esperanza; te convencerá de que el mundo no vale la pena.

Si la dejas accionar y logra finalmente su propósito, tus sobrevivientes contarán tus bendiciones y no entenderán tu decisión de partir; en cambio, si buscas ayuda profesional, alzarás la mirada sobre el horizonte y te estremecerás al pensar en todo lo que estuviste a punto de perder.

No hay un medicamento per se que pueda con ella si no tienes la actitud de gritarle “fueraaa” como don Francisco al Chacal de la Trompeta. No permitas que la depresión bloquee las salidas, cuenta tus bendiciones tú, y pide soluciones espirituales para todo lo que te aflige. Vive para contar tu verdad. Que nadie hable por ti. No hay mejor venganza que la propia felicidad.