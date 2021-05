Cómo dar la buena noticia

Luis García Dubus

Santo Domingo, RD

El niño era un ladrón, había estado preso varias veces. Pero ahora hizo algo peor: mató a su padre y a su madre. ¿Edad? Ocho años.

La policía no sabía qué hacer con él, así que le preguntaron al Padre Flannagan, fundador de la Ciudad de los muchachos, que si se atrevía a recibirlo.

“Claro que sí”, respondió este.

Muchos años después, ese niño escribió lo que pasó: “Me acuerdo del día en que viajaba hacia la Ciudad de los Muchachos, con un policía, y pensaba: me están llevando donde un padre. Si ese hombre me dice que me ama, lo mato”

Llegó. Tocó la puerta, y el padre Flannagan contestó:

- “Entre”. El muchacho entró y el padre le preguntó:

- “¿Cómo se llama?”, y el muchacho respondió:

- “Dave, señor”.

- “Bienvenido, Dave, lo estábamos esperando” – dijo el padre Flannagan. – “Querrá usted conocer todo esto, dé una vuelta por ahí. Quizás después querrá elegir una ocupación, aquí todo el mundo trabaja para vivir. Ahora descanse un poco. Puede irse. Después nos vemos”.

Y el muchacho declaró que esos segundos cambiaron su vida… Él lo escribió años más tarde:

“Por primera vez en mi vida vi los ojos de un hombre que, sin usar palabras, me decía, no que me amaba, sino: “Usted es bueno, usted no es malo, usted es bueno”.

Esto salvó al muchacho, quien se rehabilitó por completo.

¿Cuál era el secreto del padre Flannagan? Muy sencillo: Él transmitía el Amor de Dios descubriendo la bondad en la gente.

¿No es esto lo mismo que hacía Jesucristo…? Él vio bondad en personas en quien todo el mundo veía maldad.

En el evangelio de San Marcos 16, 15-20 el Señor dice a sus primeros discípulos:

“Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la humanidad”.

Pero, ¿cómo se hace esto?

Creo que sería mucho mejor transmitir la Buena Noticia con el método de Jesucristo y del padre Flannagan: creyendo en la gente, descubriendo la bondad en ellos.

La Buena Noticia sólo puede transmitirse con amor.

“Es preferible un error cometido por amor; que un milagro realizado con dureza.” Madre Teresa de Calcuta

LA PREGUNTA DE HOY

¿CÓMO PUEDO VER BONDAD EN UNA PERSONA MALA?

Tome usted una moneda en la mano, mírela de cualquier lado, y luego voltéela. Es la misma moneda, pero se ve diferente, ¿verdad?

Pues cada persona es igual que una moneda. No hay nadie tan malo que no tenga un lado bueno, y viceversa. Usted y yo tenemos la libertad de elegir de qué lado mirarla, de modo que lo que vemos en la persona depende de nosotros. ¡Hagámoslo esta semana!

Si lo logramos, es probable que esta sea una semana muy agradable. Para nosotros... y para los otros.