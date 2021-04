Agradecer las bendiciones en medio de la prisa

Lesbia Gómez Suero

Santo Domingo, RD

Vamos tan deprisa que apenas tenemos tiempo para nada, ni para observarnos y observar lo que acontece en nuestro mundo y en derredor. Despertamos, y hay que trabajar, y apresurados, no hay tiempo para agradecer que despertamos, y por demás, privarnos de lo radiante de un amanecer pletórico de alboradas, de melodías propias del día al despertarse. Del frondoso follaje en las plantas y la desnudez del botón de rosa abriéndose a la vida con el matinal rocío que lo baña. Estamos tan de prisa que hemos de terminar de vestirnos en el carro, porque no hubo tiempo en casa.

¿Y por qué no decir que cuando transitamos hay tanta prisa que no permitimos al peatón y al anciano que esperan cruzar la calle? Vamos tan deprisa que no hay tiempo para observar el desarrollo del hogar y sus miembros. No hay tiempo para escuchar, aunque se oiga. La responsabilidad y conducción del adolescente la cedemos al profesorado, que vigile el comportamiento de estos. Vamos tan de prisa que la ansiedad nos ofusca, hay que trabajar para tener un mejor mañana, sin saber si hemos de vivirlo. Vamos tan de prisa que olvidamos dar gracias. Hay que decir “te amo” y valorar con gratitud al que con servicio y amor nos acompaña. Vamos tan deprisa que no hay tiempo para en oración decir: “Gracias, Padre”. Hoy, en meditación y sin estar de prisa ni sobresaltos, te digo, hermano, que te amo, por ser parte integral de una grey de amor, de servicios y de respeto a la vida.