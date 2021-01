¡Un año esperanzador!

María Teresa R. Elmúdesi

Otro año ha comenzado. ¡Feliz año 2021!

Pedimos al Señor que sea un año sin violencia, sin fracasos económicos, que han acaecido por la situación de la pandemia que ocupó todo el año 2020, por falta de humanidad, por la falta de fraternidad, por la falta de sentido humano y cristiano de los fariseos del tercer milenio.

Tanto el Salmo de hoy, como el Santo Evangelio según San Juan, nos hablan de esa Palabra que se ha encarnado en el hombre para darnos el poder de ser Hijos de Dios. Esa Palabra “se ha acampado entre nosotros, y hemos contemplado Su Gloria: Gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad... Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás; el Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer” (Jn 1, 14-18). Y aun así no hemos entendido nada. Es El Dios quien se ha hecho hombre y ha hecho morada en nosotros, para que podamos ser como Él. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni sordo el que no quiere oír. Y no captamos el Espíritu que habita en nosotros. Por lo que nuestra vida debería ser diferente. Mejor cada día. Por reconocernos Santos e Hijos por adopción.

La Segunda Lectura, tomada de la Carta de Pablo a los Efesios, es todavía más clara cuando nos dice: “Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor.