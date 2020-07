Da a tu siervo un corazón docil

María Teresa R. Elmúdesi

Y Al Señor le agradó que Salomón le hu­biera pedido aquello, y Dios le dijo: ”Por haber pedido es­to y no haber pedido para ti vida larga ni riquezas ni la vi­da de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cum­plo tu petición: te doy un co­razón sabio e inteligente, co­mo no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti”.

Estas lecturas de este do­mingo XVII del Tiempo Or­dinario, no nos hablan de ri­quezas ni afanes de la vida, sino de ser conocedor de la Palabra del Señor, y de su misericordia, “que tu bon­dad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo; cuando me alcance tu com­pasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad… Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo; por eso aprecio tus decretos y detesto el ca­mino de la mentira..Tus pre­ceptos son admirables, por eso los guarda mi alma; la explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes”.

Y qué decir de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8: “Hermanos sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien; a los que ha llamado conforme a su designio. A los que había es­cogido Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a los que justificó, los glori­ficó”.

En el Evangelio, el Señor presenta a la gente lo que es el Reino de los Cielos y a qué se parece.