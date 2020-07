“Somos nuestra propia empresa”

Natacha Féliz Franco

Santo Domingo, RD

Conocí a Margaret Sosa en la Feria Internacional del Libro de 2005. Era una poe­ta asustada, llena de con­flictos existenciales, y muy infeliz. Escuchar todos sus dramas era lo único que po­día hacer en ese momento, pero al concluir el evento dejamos de vernos y conti­núe tratando de contactar­la todos los años siguientes.

Tenía la aprehensión de que alguien me diría que se ha­bía suicidado. Gracias a mi poemario “Detrás de octu­bre” volvimos a encontrar­nos en el Festival de Poesía en la Montaña, en el 2015. Ya era dramaturga, desde entonces he estado fasci­nada con su maravillosa la­bor en “Teatro Otoño”. Sus discípulas son las hijas que no ha tenido, a las que ha transmitido su amor por el arte, por la vida.

Entonces entendí la ra­zón por la que nunca su­pe de ella. Estuve pregun­tando por una persona que no existía. De este en­cuentro, lo más significati­vo fue su recordatorio de que en aquellas conver­saciones logré inocular­le la frase: “tú eres tu pro­pia empresa”. Qué feliz estoy de que lo asumiera. Pues, ciertamente pode­­mos elegir amar a los que no se aman, mientras ellos aprenden a amarse a sí mismos. Estoy muy orgu­llosa de ti Margaret.