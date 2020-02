Anunciar el Evangelio

Maruchi R. De Elmúdesi

La lectura de la primera carta de san Pablo a los Corintios es “cuestionadora” del papel de todo seguidor de Jesucristo: “Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles.” ¡Qué dedicación, qué actitud más responsable con el que le ha mandado este oficio! ¿Qué nos sucede a los cristianos católicos hoy? ¿Dónde está nuestro compromiso con Aquel que nos ha llamado?Porque Él siempre está tocando a nuestra puerta. ¿Por qué no le abrimos para que Él haga morada en nosotros, y llevemos su Mensaje a toda criatura? ¿Por qué nos cuesta tanto seguir su mandato? El tema de la familia está en el centro de una profunda reflexión eclesial y de un proceso sinodal que prevé dos sínodos, uno extraordinario (apenas celebrado) y otro ordinario, convocado para el próximo mes de octubre. En efecto, la familia es el primer lugar donde aprendemos a comunicar y a orar. Volver a este momento originario nos puede ayudar, tanto a comunicar de modo más auténtico y humano, como a observar la familia desde un nuevo punto de vista. ¡Vamos a llevar el Evangelio a toda criatura como nos lo mandó el Señor! Amén