Maruchi R. De Elmúdesi

El tercer domingo del Tiempo Ordinario estamos en medio del Octavario por la Unidad de los Cristianos. ¿Qué significa esto? La Iglesia celebra tradicionalmente a principios de año, especialmente, del 18 al 25 de enero, el Octavario por la Unidad de los Cristianos. Son unos días de súplica a la Santísima Trinidad, por la unidad de la Iglesia, por la unidad de todos los cristianos. Es un escándalo frente a los no cristianos, contemplar la lucha que llevamos todos los que decimos que creemos en Cristo Jesús, por vivir cada uno nuestra propia “fe”, como si fuera lo más importante para mí, y no vivir conforme la fe en Jesucristo, el Señor, el que todo el tiempo, deseó, que todos fuéramos uno con Él, como lo era Él con el Padre. Eso lo vemos en la Oración Eucarística que Él hace en la Última Cena cuando ora: “Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado, para que sean uno como lo somos nosotrosÖ Pero no te ruego solamente por éstos, sino también por los que crean en Mí por su mensaje: que sean todos uno, como Tú, Padre, estás identificado conmigo y yo contigo” (Juan 17, 11; 20).