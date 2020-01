Empatía: entender a las demás personas

Ezequiel Méndez

Santo Domingo, RD

Si hay algo de lo que de verdad carece la sociedad es de empatía (ponerse en el lugar de la otra persona). Cuando tenemos personas que hacen sus trabajos sin el más mínimo deseo de hacerlo, nos enfrentamos a seres humanos incómodos, y la violencia, el irrespeto y la falta de entendimiento convierten a la sociedad contemporánea en un lugar hostil para vivir.

El mensaje es sencillo: entender a los demás como quisieras que te entiendan. Hay días cuando no tienes deseos de socializar, pero en el trabajo o en tu forma de ganarte la vida tienes que afrontar que, por muy mal que te sientas, siempre debes de interactuar, al igual que con el resto de personas que integran tu vida, y al menos esa experiencia debe ser una llena de paz y tranquilidad.

Ser empático es entender el mal momento ajeno, es asumir que todos pasamos por situaciones y que a veces esa tragedia de la vida no encuentra un lugar por donde expresarse y terminamos siendo el objetivo de esa situación. Responder con violencia no es lo más recomendable, sino ver en esa irracionalidad ajena a un humano manejado por un mal momento y de ahí la inteligencia de entenderle, de empatizar y saber diferenciar que no es algo personal, sino circunstancial.

Entender a los demás es un reto de la vida diaria, abrirte a esa dimensión del pensamiento es tu mayor desafío. Empatizar es un maravilloso logro de nuestra inteligencia emocional.