El plan de Dios para su vida

Luis García Dubus

Santo Domingo, RD

El almacén estaba vacío. Todos se habían retirado. Pero él no, puesto que él dormía allí. Acostado encima de la colchoneta tirada en el piso, Francisco pensaba en su familia.

¿Podría algún día ganar suficiente dinero para traerla a la ciudad? Era duro trabajar toda la semana, dormir en el piso de aquel almacén, y tener que esperar hasta el sábado en la tarde para volver a ver a su esposa e hijos.

Lo que no sabía Francisco, un pobre campesino dominicano con muy escasa instrucción, es que Dios tenía un plan para su vida.

Una noche, una idea vino a su mente: ¿Podría él conseguir un préstamo, comprar un triciclo de segunda mano, y vender huevos por la calle? Aquella noche Francisco durmió poco. ¿Quién podría prestarle el dinero...? ¿Dónde conseguir un triciclo...? ¿Cuánto ganaría por cada huevo que vendiera...? Era difícil calcular todo aquello sin una calculadora, pero ya la idea había prendido en la mente de Francisco.

La única manera de él conseguir traer a su familia era producir más, y esa era la forma.

Según me contó Francisco, mi querido amigo, esa fue la primera vez que él se dio cuenta de que, si él lo pedía, y estaba atento, alguien metía ideas en su mente. Él pidió y estuvo atento.

Su familia no pasó necesidad.

Pagó su casa propia en la ciudad. Sus hijos estudiaron.

En el evangelio nos habla de otro hombre pobre a quien también dieron la misión de encargarse de una familia.

Él también aceptó responsablemente su misión de ser la cabeza de aquella pequeña comunidad.

Y él también recibió orientación.

La primera fue: “Vete a Egipto”; la segunda, “vuelve ya”; y la tercera, “vete a Nazareth”.

Y José escuchó porque estaba atento, y obedeció porque era responsable.

Y quien escucha y obedece esa voz orientadora cumple su misión a cabalidad.

Hay mucha gente que, como Francisco en un principio, no se ha dado cuenta de que Dios tiene un plan para su vida. Y es una lástima, porque desaprovechan valiosísimas orientaciones que podían recibir, y viven con un enorme vacío.

Es cierto lo que dicen: Que la vida es al revés que una caja: Mientras más vacía, más pesada.

¿Tiene Dios un plan para mí?

RELIGIÓN No importa si usted es hombre o mujer, viejo o joven, no importa la posición económica que tenga, o la social que ocupe, no importa si usted está enfermo o sano, si en este momento se siente bien o se siente mal, Dios tiene un plan para su vida.

Y a usted y a mí nos dice hoy: “Yo estaré contigo en todas tus empresas”.

(Samuel 7,9) Y nos agrega: “¡Yo te lo mando! ¡Ánimo. sé valiente!” (Josué 1, 9).