Disfrutar de las maravillas que Dios nos regala

El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan (Mateo 11: 12)

Hay personas que se acostumbran a vivir una vida sin incentivo. No tienen ilusión de ver sus vidas en otra perspectiva porque consideran que esto es imposible debido a que nunca han experimentado algo diferente.

Esto hace pensar que la bendición es para otros; pero no podemos seguir pensando de esta manera, porque cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo hay un Reino a nuestra disposición, y debemos apropiarnos de él.

Pero para que esto ocurra debemos estar conscientes de quiénes somos en Cristo y que necesitamos luchar para alcanzarlo, apropiándonos de cada promesa escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque hemos sido llamados a estar encima y no debajo, ser cabeza y no cola, a prestar a muchas naciones y no pedir prestado.

Decidamos hoy cambiar de vida y no conformarnos, porque solamente los violentos arrebatan, aquellos que saben que puede traerse el Reino a la tierra y disfrutar de las maravillas de nuestro Señor. ?

Devoción Un cumplido es una expresión desinteresada; una lijonja o adulación se dice con el interés de manipular. El cumplido expresa admiración o el deseo de agradar.

Quien lisonjea o adula siempre busca su propio interés, y es capaz de “acuchillar a espaldas”. Quien siente admiración genuina, podría estar en las buenas y en las malas; quien lisonjea, sólo cuando puede obtener un beneficio. Es fácil discernir entre uno y otro, pero la razón por la que obviamos hacerlo sin poner límites al adulador, es por la necesidad de llenar sus egos; y de nuestros egos, todos nos debemos cuidar. “El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos”.