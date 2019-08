Los bienes no son la vida

Maruchi R. De Elmúdesi

Aunque uno tenga de sobra, la vida no depende de los bienes.

“Vanidad de vanidades, todo es vanidad”, dice el Eclesiastés. Y es que para el hombre de todos los tiempos, lo visible está sobre lo invisible. Le cuesta “ver” lo que no se toca.

Vanidad es trabajar y, sin embargo, dar de su trabajo a quien no trabaja es una desgracia, porque no es justo que estemos trabajando para el que no lo agradece.

Vanidad es también sufrir y penar y de noche no descansamos de la mente. Yo muchas veces era así y nunca pensé que era vanidad. Quería que el otro día resultara un éxito en todo lo que pensaba hacer. Pero en la época de hoy, pienso que es mucho más importante vivir el día. Mañana será otro día y cada día trae su propio afán.

San Pablo nos dice que debemos buscar los bienes de arriba, que es donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Debemos dar muerte a todo lo terreno en nosotros: la impureza, la pasión, fornicación, codicia y avaricia, que es idolatría. No debemos engañarnos unos a otros. Debemos dejar el viejo hombre y revestirnos del nuevo e irnos convirtiendo a imagen del Creador, hasta llegar a conocerlo.