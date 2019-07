Superando los ‘fantasmas’ del pasado

Ezequiel Méndez

Santo Domingo, RD

¿Cómo enfrentar los fantasmas que se ponen detrás de tu oreja y te susurran en el presente? ¿Por qué mantener esos pensamientos activos aún a sabiendas de lo dañinos que son, y es como tener clavado un clavo que recuerda dolor, un mal momento, algo que dificulta el presente?

Si el pasado no tiene nada que aportar, ¿por qué nos empecinamos en mantenerlo tan presente? Porque no queremos enfrentarnos, no queremos ver qué es aquello que nos incomoda.

Ser honestos con nosotros mismos es asumir nuestra cuota de responsabilidad, es aceptar que hemos fallado, hemos herido, hemos dañado, o hemos sentido mucha animosidad contra otras personas. Al igual que recibimos esa parte oscura de los demás, la hemos dado también; toda moneda siempre tiene dos caras, y al victimizarnos nos gusta mostrar aquella donde fuimos los receptores, nunca donde fuimos los victimarios.

Ser genuino es asumir ambas: es entender a quienes nos hicieron daño, y a nosotros cuando fuimos los que tratamos mal a los que compartieron nuestro camino; es saber que solamente perdonando abrimos la dimensión de la paz mental; perdonar a quienes nos hicieron daño y perdonarnos por haber dañado, eso es crecer, eso es avanzar, es dar frutos emocionales, es redimir nuestra existencia.