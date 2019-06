En el mes del maestro

Maruchi R. De Elmúdesi

Este mes de junio está cargado de acontecimientos que marcaron la vida de los cristianos: comenzamos con el Domingo de la Ascensión del Señor, seguimos con el Domingo de Pentecostés; luego, la Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote; el Domingo de la Santísima Trinidad, de un Dios que no es Soledad sino Familia; luego sigue la Fiesta del Corpus Christi: “Yo soy el Pan Vivo bajado del Cielo, el que come de este Pan vivirá para siempre” (Juan 6, 51). No podemos olvidar la fiesta de San Antonio de Padua y el Nacimiento de Juan el Bautista, dos grandes Santos. Tampoco la celebración de los grandes Santos Pedro y Pablo, y por último, el día 30, en que en nuestro país se celebra el Día del Maestro. ¡Qué mes, rico en gracias y bendiciones!

¡Cuántas veces he pensado por qué habrá escogido Jesús la vocación de maestro!

En el mundo siempre habrá necesidad de maestros, pero maestros de verdad, de esos que educan con su vida, el que vive lo que predica, el que para él el texto es solamente una guía, su corazón está lleno de amor por los demás, de deseos de comunicar a otros la verdad.