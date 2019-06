Ir a misa de vez en cuando

Maruchi R. De Elmúdesi

El jueves pasado conmemoramos la solemnidad del santísimo cuerpo y sangre de Cristo. La fiesta de Corpus Christi. Una celebración que nos recuerda cuando “nuestro salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura”. (Catecismo de la Iglesia Católica No.1323). Algunas veces he escuchado a “cristianos” decir: “Creo en Dios y en Cristo, pero no en la Iglesia, y a la misa voy solamente cuando tengo ganas”. Parece ser que no se sienten para nada comprometidos con su bautismo. Y es que seguimos “dando” los sacramentos olvidándonos de lo que dijo Jesús: “No déis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas, y después, volviéndose, os despedacen”. (Mt. 7,6).