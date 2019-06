Reciban el espíritu santo

Maruchi R. De Elmúdesi

Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés (o fiesta de las semanas, cincuenta días después de la Pascua, de ahí su nombre griego).

Pentecostés pasó a Israel a conmemorar la Alianza del Sinaí (Ex 19, 1-6 y Ex 23, 16 así como 34.22) Marcado por la misma manifestación ígnea (producido por la acción del fuego) de la presencia divina, el primer Pentecostés cristiano será el día de la venida del Espíritu, consagrando la Iglesia como nuevo pueblo de Dios e inaugurando su expansión misionera. Para los judíos, Pentecostés conmemora el don de la Ley en el Sinaí. Para los cristianos significa el don del Espíritu.

El acontecimiento innovador que fundamenta la Nueva Alianza que alcanza virtualmente a toda la humanidad. Rompe las barreras de lenguas y cultura. Pentecostés, día en que derrama el Señor su espíritu, como lo había prometido el día de la Ascensión. Y esa promesa fue cumplida: “Yo les digo la verdad: les conviene que yo me vaya; porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito: pero si me voy, se los enviaré y cuando él venga, el espíritu de la verdad les guiará hasta la verdad completa”. (Jn 16, 7-15). Y eso es lo que celebramos hoy. “Paz a vosotros. Amén.