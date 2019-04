“Hemos visto al Señor”

María Teresa R. Elmúdesi

Terminada la O c t a v a d e Pascua, est a m o s c e - lebrando el Domingo de la Misericordia. Y es que la alegría que sintieron los discípulos al ver al Señor no tiene comparación. Y decimos como el Salmo: “Dad gracias al Señor; porque es bueno, porque es eterna su misericordia” y ¡aleluya, aleluya!

Durante toda esta semana hemos estado leyendo distintos pasajes de la vida de Jesús después de su resurrección. Es decir, que todos sus discípulos estuvieron compartiendo con Él antes de volver al Padre.

Es verdad que el Señor había resucitado.

La promesa se había cumplido. Y es que el Señor no defrauda. Él cumple siempre sus promesas.

Entonces, Jesús les dijo: “Reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos”.

Y así nos damos cuenta de que es el propio Jesús el que encarga a sus discípulos el perdonar los pecados.

No es invento de nuestra Iglesia. Y ¡aleluya, aleluya! Amén.