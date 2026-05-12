Superar la brecha de sabiduría en la Inteligencia Artificial

En un reciente artículo publicado en el New York Times, el profesor de psicología de la Northeastern University David DeSteno planteó una pregunta provocadora: ¿Puede la religión hacer que la IA sea más moral? Según él, la religión no obtiene su poder transformador de la doctrina o las escrituras, sino de rituales físicos como el ayuno, los ejercicios de respiración y la oración comunitaria. Dado que la IA carece de cuerpo y de capacidad para sentir compasión, gratitud o conflicto moral, estos mecanismos están fuera de su alcance.

Este argumento, aunque convincente, identifica erróneamente el problema. Por supuesto, no podemos hacer que la IA sea virtuosa de la misma manera que un monje que medita se transforma a través de la práctica espiritual. Pero la verdadera pregunta es quién determina los valores incorporados en los sistemas de IA que dan forma a la manera en que miles de millones de personas toman decisiones, y qué tradiciones y supuestos morales reflejan en última instancia esos sistemas.

En tan solo unos años, la IA se ha convertido en un elemento habitual de la vida cotidiana. En una encuesta global de Ipsos de 2025, el 53 % de los encuestados afirmó que la IA ya había cambiado sus vidas, mientras que dos tercios esperaban que cambiara aún más la sociedad en los próximos años.

La creciente influencia de la IA se basa en el hecho de que se entrena a partir del registro acumulado de conocimiento, lenguaje y comportamiento humanos. Cada vez más, estos sistemas también aprenden a través de la simulación, desarrollando capacidades poderosas que no son totalmente explicables, ni siquiera para sus creadores.

Aunque las personas utilizan la IA para ser más productivas, también están empezando a confiar en ella para sentirse vistas y comprendidas. En este sentido, la IA generativa ha traspasado los límites de la utilidad para adentrarse en la intimidad, entrando en espacios emocionales antes reservados a las relaciones humanas. Entre los usuarios más jóvenes, en particular, los chatbots se están convirtiendo en confidentes, ofreciendo tranquilidad y consejo. Para algunos, la IA ya es la fuente preferida de consuelo y consejo.

Pero la fuerte dependencia de los compañeros de IA conlleva riesgos profundos, ya que se asocia con la soledad y una menor participación social. Gran parte del atractivo de la IA radica en que, a diferencia de las relaciones humanas, ofrece una interacción sin fricciones. Con el tiempo, el peligro es que pueda condicionar a las personas a buscar relaciones que ningún ser humano puede mantener.

Algo similar está ocurriendo en el ámbito de la moralidad y la espiritualidad, ya que las personas recurren cada vez más a los sistemas de IA con preguntas sobre el sentido, la ética y las creencias. Muchos utilizan ahora la IA para resumir textos sagrados, interpretar la doctrina religiosa y buscar orientación moral.

El problema no es meramente normativo o técnico. Se refiere a cómo las personas se comprenden a sí mismas, cómo se relacionan entre sí y cómo distinguen el bien del mal. Estas no son preguntas que puedan responder por sí solas mejores modelos o un cumplimiento más estricto; requieren juicio, contexto e imaginación moral. En resumen, requieren sabiduría.

Ahí es donde el argumento de DeSteno se queda corto. El valor de las tradiciones religiosas en la era de la IA no reside en su capacidad para dotar de espiritualidad a las máquinas, sino en la preservación de siglos de razonamiento moral. En todas las culturas y continentes, las comunidades religiosas siguen desempeñando un papel único en la configuración de la comprensión moral. Los líderes religiosos siguen siendo de las figuras en las que más se confía, especialmente en momentos de ambigüedad ética o crisis personal. Aunque la IA puede simular la empatía, no puede sentirla y, por lo tanto, tiene poco que ofrecer en esos momentos.

Al mismo tiempo, la IA puede desempeñar un papel poderoso en la protección de las personas vulnerables y el fortalecimiento de las comunidades cuando se utiliza con cuidado y de forma estratégica. Nuestra experiencia combinada en las fuerzas del orden, la protección infantil y comunitaria, la tecnología, las políticas y la colaboración interreligiosa —incluso a través de la Alianza Interreligiosa para Comunidades más Seguras— nos ha enseñado que la IA puede ayudar a identificar patrones de amenaza, señalar riesgos y apoyar la intervención temprana.

Sin embargo, la ardua labor de comprender por qué se produce el daño no puede automatizarse. Reconstruir la confianza en comunidades fracturadas por la violencia, la explotación o el abandono requiere relaciones humanas, credibilidad moral y experiencia vivida.

Teniendo esto en cuenta, la iniciativa Faith-AI Covenant celebró su mesa redonda inaugural en Nueva York en abril, reuniendo a representantes de más de 15 comunidades religiosas y empresas líderes en IA, entre ellas OpenAI y Anthropic. La iniciativa se inspira en países que han tratado de integrar marcos éticos en el desarrollo de la IA. El principal de ellos es los Emiratos Árabes Unidos, hogar de más de 200 nacionalidades y todas las principales religiones, que Microsoft clasificó recientemente como líder mundial en la adopción de la IA en el lugar de trabajo.

La premisa del Pacto es sencilla: dado que los modelos de IA ya están moldeando la forma en que las personas piensan, se relacionan y toman decisiones, los valores incorporados en ellos no pueden determinarse únicamente mediante procesos técnicos. También deben basarse en las tradiciones morales que han guiado durante mucho tiempo a las sociedades humanas. En lugar de codificar la doctrina religiosa en los marcos de gobernanza, el objetivo es garantizar que los valores humanos y la responsabilidad social sigan siendo fundamentales en ellos.

Al fomentar la colaboración entre los desarrolladores de IA y las comunidades religiosas, el Pacto Fe-IA busca conectar la arquitectura técnica de estos sistemas con los fundamentos éticos de las sociedades sobre las que ejercen una influencia cada vez mayor. Basándose en debates entre líderes de la IA y líderes religiosos de todo el mundo, su objetivo es promover marcos morales compartidos que protejan la dignidad, la autonomía y la libertad cognitiva, garantizando que esos principios determinen cómo se diseñan y se implementan los modelos de IA.

Para reducir el riesgo de interpretaciones inexactas o perjudiciales generadas por la IA, la iniciativa apoya la creación de un corpus de conocimiento religioso verificado y basado en el consenso, que abarque todas las tradiciones e idiomas. También anima a los desarrolladores y a los líderes religiosos a diseñar mecanismos de seguridad capaces de identificar y mitigar daños como la explotación, la radicalización y la manipulación.

En el corazón del Pacto Fe-IA se encuentra la creencia de que el progreso tecnológico y la sabiduría moral de las comunidades religiosas no están en conflicto entre sí. La IA está llamada a transformar todos los aspectos de nuestras sociedades. La cuestión es si esa transformación estará impulsada únicamente por la capacidad tecnológica o guiada por los valores y los lazos personales que nos hacen humanos.

La autora es copresidenta de la Iniciativa Global del Pacto Fe-IA y directora ejecutiva de la Alianza Interreligiosa para Comunidades más Seguras (IAFSC). Joanna Shields, exministra británica de seguridad en Internet, es copresidenta de la Iniciativa Global del Pacto Fe-IA.

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