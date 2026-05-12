¿Hacia dónde va el país?

Los indicadores estadísticos tradicionales presumen decir cómo va el país: cuánto creció la producción de riquezas, cuánto creció o no el empleo, y se aventuran a estimar el número de dominicanos en situación de pobreza material. Pretenden incluso medir los grados de desigualdad monetaria entre los habitantes de RD. Pero lo que no llegan a establecer las autoridades es el grado de sociedad que tiene el país hoy: la calidad de la convivencia entre la gente, la legitimidad social de las instituciones públicas, la marginalidad política de los sectores populares, el capital cultural de las personas, entre otros fundamentos para que una comunidad viva en paz y de manera auténticamente democrática.

Basta con salir a la calle y mirar el alarmante clima de hostilidad que se vive hoy en las vías públicas para constatar que, en la actualidad, somos un país mucho más violento que ayer y que la espiral, lejos de mejorar, parece ir en un acelerado deterioro. Parece que la desesperación de la gente ante las calamidades actuales, sin resolver y sin fe en que se resolverán, comienza a cosechar tormentas. ¿Está la clase dirigente de RD consciente de hacia dónde nos lleva? El velo de la avaricia parece insensibilizar.