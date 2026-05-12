Difamar no es libertad, es delito

Vuelve al debate público el tema de la difamación e injuria. Vuelve la discusión sobre los límites de la libertad de expresión y sobre la necesidad de actualizar las leyes que sancionan este delito. Y frente a todo el ruido, hay algo que debe quedar absolutamente claro: difamar no es ejercer un derecho, es cometer un delito.

Durante mis años en el ejercicio del periodismo, todavía no he visto a un medio ético, responsable, con credibilidad y trayectoria seria, ser acusado por difamación e injuria. Porque el periodismo real investiga, documenta, contrasta fuentes y respeta el honor ajeno. Muy diferente a lo que hoy prolifera en algunos espacios digitales: plataformas anónimas, mercenarios mediáticos y estructuras dedicadas a destruir reputaciones bajo el disfraz de “libertad de expresión”.

Y no, sancionar la difamación no es censura. Pretender que imponer prisión, multas o indemnizaciones económicas sustanciales a quien destruye moralmente a otro ser humano constituye una “ley mordaza”, es una manipulación peligrosa. La libertad de expresión jamás puede convertirse en licencia para mentir, extorsionar, chantajear y asesinar reputaciones públicamente.

La República Dominicana tiene legislación clara sobre este tema. La Ley No. 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento establece sanciones para la difamación y la injuria, especialmente cuando se imputa falsamente a una persona la comisión de hechos criminales o deshonrosos. Además, el Código Penal Dominicano contempla responsabilidades civiles y penales derivadas de estos actos. Porque cuando alguien difunde falsamente que una persona robó, lavó activos, cometió corrupción o cualquier otro tipo penal, sin pruebas, sin sentencia y sin responsabilidad, no está informando: está dañando deliberadamente.

Defender la libertad de expresión no significa proteger delincuentes digitales.EXTERNA

Y el daño no termina en las redes sociales, el problema de la difamación moderna es que trasciende el comentario morboso o el “like”. El impacto llega a lo más sagrado que tiene cualquier ser humano: su familia, su estabilidad emocional, su entorno social y profesional. Detrás de cada campaña de descrédito hay hijos, padres, esposas, amistades y equipos de trabajo que también sufren las consecuencias de una mentira viralizada.

Hoy muchas personas honestas no quieren participar en la administración pública, en la política ni en espacios de toma de decisiones, precisamente por temor al linchamiento digital. Porque saben que, desde el momento en que asumen una posición visible, se convierten automáticamente en blanco de quienes viven de atacar, distorsionar y presionar.

Y hay que decirlo sin miedo: en República Dominicana existe una industria de la difamación, una estructura organizada donde algunos utilizan plataformas digitales para presionar, chantajear o extorsionar. Si reciben beneficios, callan. Si no obtienen lo que buscan, “lanzan a matar”. Se fabrican narrativas, se editan informaciones fuera de contexto, se manipulan montos, procesos y decisiones públicas para generar escándalo, indignación y monetización.

Lo vemos constantemente con las compras y contrataciones públicas. Se toma una cifra aislada, se elimina el contexto, se omiten las necesidades institucionales y se vende una narrativa falsa para provocar odio y sospecha social. No interesa la verdad; interesa el impacto.

Entonces aparecen quienes dicen que las leyes actuales son suficientes. Que quien se sienta afectado “simplemente demande”. Pero quienes dicen eso muchas veces nunca han vivido el infierno de enfrentar sicarios mediáticos.

Demandar en República Dominicana implica años de desgaste emocional, económico y psicológico. Audiencias aplazadas, procesos lentos, honorarios legales elevados, exposición constante, y mientras el afectado intenta defenderse en los tribunales, continúa siendo atacado diariamente en plataformas digitales que siguen operando con absoluta impunidad.

Por eso muchas víctimas no demandan. No por falta de pruebas o valentía, sino porque el sistema termina castigando también al agredido.

Frente a esta realidad, respaldo firmemente que se fortalezcan las sanciones contra la difamación y la injuria. Quien difame debe enfrentar consecuencias reales. Debe responder penalmente y también económicamente por el daño causado.

Sí, quien destruye reputaciones con falsedades debe ir preso; sí, quien utiliza plataformas para extorsionar, chantajear o manipular debe pagar económicamente por el daño moral y social que provoca; y sí, el país necesita un marco legal más fuerte, más moderno y más efectivo para enfrentar una práctica que se ha convertido en un negocio para algunos sectores.

Defender la libertad de expresión no significa proteger delincuentes digitales, significa proteger el derecho ciudadano a expresarse con responsabilidad, verdad y respeto, porque una sociedad donde cualquiera puede destruir la vida de otro impunemente, no es una sociedad libre, es una sociedad secuestrada por el miedo, la mentira y la impunidad.