Lo bueno es... lo malo

La más reciente encuesta Gallup-Diario Libre deja una lectura que si bien el oficialismo puede celebrar, también debería asumir con extrema cautela. Los resultados indican que, aunque la percepción sobre la economía, la seguridad ciudadana, la pobreza y otros temas sensibles muestra señales de deterioro, el presidente Luis Abinader conserva una valoración positiva del 57 por ciento.

La paradoja surge porque para el Partido Revolucionario Moderno (PRM) la parte buena es al mismo tiempo la mala ya que la indulgencia que una franja mayoritaria de la población le sigue concediendo al presidente no es necesariamente al Gobierno ni al partido como garantía de continuidad.

Abinader ha logrado sostener una imagen de moderación, serenidad, honestidad y credibilidad personal. Pero el país se mide también por el bolsillo, por la inseguridad, por las deudas, por los servicios y por la sensación de si la vida mejora o no.

Y de cara al 2028 hay un hecho constitucionalmente incontrovertible y es que Luis Abinader no podrá ser el candidato. Una realidad que coloca al PRM ante la enorme responsabilidad de escoger muy bien a quien llevará como aspirante.

Porque ya solo no se trata de elegir a una figura popular dentro del partido ni de resolver una competencia interna, hay que seleccionar a alguien capaz de heredar confianza, explicar continuidad, corregir debilidades y conectar con una ciudadanía que valora a Abinader, pero que también dice sentirse insatisfecha con la situación del país. El PRM debe leer esta encuesta sin triunfalismo porque si bien Abinader amortigua el desgaste, en el 2028 no estará en la boleta para absorberlo.