No basta felicitarlas, hay que dignificarlas

En este Día de las Enfermeras, expresamos nuestra gratitud y admiración a quienes dedican su vida a cuidar, aliviar y acompañar el dolor humano. En cada hospital, clínica o centro de salud, sus manos siguen tocando las heridas del mismo Cristo presente en cada enfermo.

Pero hoy no basta con felicitarlas. También es necesario levantar la voz para reclamar condiciones más humanas, salarios dignos y una verdadera valoración de su trabajo. No se puede exigir entrega, sacrificio y excelencia a quienes muchas veces trabajan agotadas, mal remuneradas y con tantas limitaciones.

Las enfermeras sostienen gran parte del sistema de salud con su esfuerzo. Cuidarlas a ellas también es defender la vida, la dignidad humana y el futuro de nuestra sociedad. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.