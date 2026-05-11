Trump un loco que no es

En muchos análisis que veo en la prensa internacional colocan al presidente Donald Trump como un loco, estúpido o negociante sin escrúpulos y pierden de vista que su ambición es ganar el tercer Oscar, aunque tenga que torcer la Constitución y que la guerra de Irán es solo una acción del rescate de EEUU como egemón mundial.

Sus críticos escamotean la inteligencia y dotes histriónicas de Trump, un adicto a la atención pública seleccionado por los poderosos para tratar de sostener esa nación en el primer lugar de los controladores.

Entre bombas y amenazas, Trump ha colocado a su país como principal exportador de petróleo y al tiempo que recupera a Venezuela, asfixia las operaciones de Irán en el Estrecho de Ormuz, doblega a Europa obligándola a comprarle gas y petróleo al precio del manipulado mercado y le tranca el juego China sin que oculte sus ambiciones de tener bajo su égida a México, Canadá y Groenlandia, que están en su área de influencia.

Trump se beneficia económicamente, como Vladimir Zelenski, durante el tiempo que se le permiten actuar en favor de sus patrocinadores. En la vida cotidiana lo que importa es el dinero; la geografía, religiones, derechos humanos son pretextos para el guion que distrae y aporta contenidos. Es posible que el alargamiento de los conflictos existentes, más lo que generarán los norteamericanos en su objetivo de mantenerse como egemón principal, culminen con otra guerra mundial que entronice la nueva correlación del mando mundial. A Trump y el grupo que representa le importan los países árabes y cualquiera otro si tienen petróleo y tierras raras.

Y no importará si son los demócratas los que ganan las elecciones congresuales o presidenciales porque la rueda económica tiene que seguir girando y ahora hay un mercado para la fabricación de armas. En vez de autos y tractores, empresas como Ford darán paso a una industria con clientes como el Pentágono que paga rápido, compra mucho, gasta sin medida porque hay pocos controles y siempre busca innovaciones.