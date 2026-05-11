Precios equitativos

Entre los aportes conceptuales realizados por los economistas dedicados al estudio del comportamiento humano, uno de ellos galardonado con el premio Nobel de economía del año 2017, se encuentra el análisis del papel que desempeña la percepción de equidad en las decisiones de las personas. Cuando prevalece la impresión de que las condiciones en que una transacción puede llevarse a cabo no son justas, los afectados tienden a reaccionar rechazándola, aunque por esa causa se expongan a alguna clase de molestia, pérdida o perjuicio.

Ejemplos de ese tipo de comportamiento abundan. Uno de ellos puede ser el caso de un importante partido de béisbol cuyas entradas se han agotado. Una persona podría haber estado dispuesta a pagar un determinado precio por la taquilla, si ése hubiese sido su precio regular, pero podría rehusar comprársela a ese mismo precio a alguien que la adquirió mucho más barata y la está revendiendo.

O podría tratarse de una botella de agua en una playa. Si la única oferta disponible proviene de un restaurante que la vende al doble o triple que un colmado fuera de la playa, la persona podría no querer comprarla y decidir esperar a salir del área para adquirirla por un valor más razonable, aunque eso le ocasione un evidente inconveniente.

Algunos de esos comportamientos podrían parecer irracionales. En el caso de los boletos del juego de béisbol, o de la presentación de algún artista famoso, la suma que la persona está dispuesta a pagar debería depender de la satisfacción que le proporciona asistir al evento, comparada con la satisfacción que obtendría si destinara ese dinero para otro propósito. Debería, por lo tanto, ser del todo independiente de lo que el vendedor pagó por ese boleto y, por ende, de su ganancia en la transacción.

Pero en realidad, esas reacciones aparentemente irracionales tienen una explicación. Se explican en parte porque la percepción de que se está aceptando pagar un precio indebido involucra un costo adicional para quien hace el pago. Sea un sobreprecio por un artículo, una comisión a un intermediario considerado innecesario, o una diferencia con lo que otra persona pagó, someterse al engaño, la diferenciación o la injusticia genera una sensación de lesión emocional que se suma al costo monetario de la transacción.

En la República Dominicana podrían encontrarse ejemplos de esa reacción en lo que se refiere al pago de los impuestos y la tarifa de la electricidad. Si no se les percibe como equitativos, los esfuerzos por no pagarlos serán mucho más intensos.