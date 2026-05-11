Golpe a los partidos políticos

Desde el primer día, el Talón de Aquiles del gobierno ha sido la comunicación. No sólo la diaria e informativa, también la estratégica; la que concibe las notas aisladas como parte integral de una partitura informativa armónica y ordenada.

Si el eje de la estrategia de comunicación del gobierno es evitar ruidos y caídas en la reputación digital, cualquier medida será insuficiente, porque la prioridad no será comunicar algo a la gente –para que entienda, haga o no haga–, sino mantener una imagen; incluso sobre la sostenibilidad a medio plazo de los fundamentos de la gobernabilidad.

En el caso del paquete de medidas adoptadas para enfrentar los desafíos de la guerra en Irán, el gobierno optó inicialmente por minimizar el conflicto, apostando más al discurso fácil y rápido de Trump, que asumiendo medidas concretas, contundentes y de amplio impacto, para evitar el deterioro de su imagen.

Desde el inicio, las medidas de subsidio a los combustibles asumidas por el MICM han sido valoradas como favorables y necesarias. El problema no es lo que había, sino lo que faltaba: El ahorro gubernamental, las señales de recogimiento y sacrificio que una ciudadanía espera ver en un gobierno acorralado por denuncias de gastos en publicidad, derroche, boato, pasarela, ejecuciones cuestionadas, licitaciones canceladas y muchas “indelicadezas” “subsanables”.

Los teóricos de los antiguos astronautas de Palacio decidieron meter a los partidos de oposición en la vuelta. Al anunciar un recorte unilateral (y no consensuado) del 50% de lo consignado para 2026 (equivalente a 810 millones), los genios tiraron la bola de la indignación ciudadana hacia la oposición, pues estos quedan en evidencia cuando defienden lo que legalmente les corresponde, y quedan expuestos porque no se quieren “sacrificar”… cuando el primero que debería sacrificarse es el gobierno.

Entre bomberos no se pisa la manguera, y en el PRM no son Carmelitas Descalzos… son un partido político. Con el 2028 bajando, golpear a los pequeños es la mejor estrategia para fastidiarse (con J). La discusión real debería ser si los partidos deben ser financiados con dinero público o no (yo creo que no), pero este no es ni el momento, ni la forma.

Como bien dijo la JCE, esa reducción “implicaría afectar la planificación, organización financiera, operativa, educativa y logística, así como el cumplimiento de los gastos y las obligaciones que han contraído con base en la certidumbre de una ley”.

Los teóricos de los antiguos astronautas apuestan a desplazar hacia la oposición el discurso del “sacrificio” político, pero nada dicen del odioso “barrilito” de los congresistas, ni mucho menos del derroche irresponsable de dinero que hace el Ministerio de Educación con el “Bono a Mil” –que sobrepasa RD3,500 millones al año–, o el populista “Cariñito a las Madres”, con otros RD1,500 millones.

Si el gobierno quisiera adicionar RD5,000 a los RD40,000 identificados, que use la tijera ahí (¡Más el “barrilito”!). Pero que tenga cuidado, porque la tijera corta en doble vía…