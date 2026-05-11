Europa está perdiendo la batalla por la seguridad energética frente a China

La guerra en Irán ha desencadenado una redistribución dramática de la riqueza global. Las compañías petroleras y de gas de Estados Unidos podrían obtener al menos 60 mil millones de dólares en ganancias extraordinarias este año, mientras que Rusia podría ganar hasta 100 mil millones de dólares en ingresos fiscales adicionales. Pero casi todas las economías, incluidas las exportadoras de energía, están lidiando con un crecimiento más lento, una inflación en aumento y la perspectiva de tasas de interés persistentemente altas.

La línea divisoria más clara atraviesa el Estrecho de Ormuz, ya que su cierre ha expuesto la fuerte dependencia de Asia de la energía del Golfo. Europa también está pagando un alto precio: desde que comenzó la guerra en Irán, la Unión Europea ha gastado 24 mil millones de euros adicionales (28 mil millones de dólares) en importaciones de combustibles fósiles.

Al mismo tiempo, la crisis actual está redefiniendo la seguridad energética. En el siglo XX, significaba acceso confiable al petróleo y al gas. Hoy, la seguridad energética depende cada vez más de la capacidad de electrificarse rápidamente, producir energía limpia a nivel nacional y controlar las tecnologías y cadenas de suministro de las que dependerán los sistemas eléctricos del futuro.

Según esas medidas, China tiene una clara ventaja competitiva. La electricidad ya representa aproximadamente el 30% de su consumo total de energía, en comparación con alrededor del 20% en Estados Unidos y Europa. La UE, pese a toda su ambición climática y sus objetivos de electrificación, sigue dependiendo de combustibles fósiles importados y de tecnologías limpias extranjeras.

La división dentro de Europa es igualmente llamativa. España, por ejemplo, ha construido un amortiguador parcial contra la volatilidad de los combustibles fósiles: las energías renovables ahora fijan los precios mayoristas de la electricidad aproximadamente el 80% del tiempo, con un promedio de 60 euros por megavatio-hora. Italia, en cambio, sigue muy expuesta a los mercados de gas natural, con precios de electricidad cercanos a los 130 euros por megavatio-hora.

La iniciativa AccelerateEU de la Comisión Europea refleja la urgencia de la electrificación. Este paquete de medidas busca frenar el aumento de los costos energéticos y reducir la dependencia del bloque de los combustibles fósiles importados mediante la expansión de los vehículos eléctricos y las bombas de calor, el aumento de las energías renovables, el fortalecimiento de las redes eléctricas y la construcción de capacidad de almacenamiento. Pero carece del financiamiento necesario para alcanzar sus objetivos declarados. Sin una estrategia de inversión creíble, corre el riesgo de seguir siendo un conjunto de ambiciones en lugar de un plan coherente.

China, en cambio, ha pasado décadas construyendo un sistema integrado de electrificación, asegurando acceso a minerales críticos, ampliando su dominio en refinación, expandiendo las energías renovables, las baterías y los vehículos eléctricos, y electrificando su base industrial. Como resultado, ahora controla cuellos de botella estratégicos en toda la cadena de valor de la energía limpia.

Dado que los precios de la electricidad industrial en Europa eran aproximadamente el doble de altos que en China incluso antes del actual choque energético, es probable que se acelere la transición de un mundo dominado por petroestados a uno moldeado por electroestados. El acceso a electricidad de bajo costo se traducirá directamente en autonomía estratégica y ventaja geopolítica. Aunque Estados Unidos y Rusia podrían beneficiarse más del choque de los combustibles fósiles a corto plazo, el equilibrio está destinado a inclinarse hacia China con el tiempo.

Europa todavía podría beneficiarse de la transición energética, pero eso requerirá más que nuevos objetivos y regulaciones. El éxito depende de inversiones a gran escala y de una política industrial bien diseñada. De lo contrario, Europa corre el riesgo de cambiar la dependencia del petróleo y gas del Golfo por una dependencia de las tecnologías limpias chinas.

De manera alentadora, la UE ha comenzado a establecer el marco regulatorio necesario para apoyar este cambio. En particular, la Ley de Industria Net-Zero, la Ley de Materias Primas Críticas, la Ley Europea de Chips y la Ley de Aceleración Industrial están orientadas a asegurar el control sobre partes clave de la economía electrificada mediante el fortalecimiento de la base industrial de Europa, garantizando acceso a insumos vitales y reforzando las capacidades tecnológicas.

Estas iniciativas también señalan un enfoque más firme hacia la política industrial. Las compras públicas, las ayudas estatales y otras herramientas están cada vez más orientadas a apoyar productos bajos en carbono fabricados en Europa o dentro de cadenas de suministro confiables. En este sentido, Europa está comenzando —aunque con cautela— a jugar el mismo juego estratégico que China.

La principal limitación, sin embargo, es el financiamiento. Como dejó claro el informe Draghi de 2024 sobre la competitividad de la UE, la inversión requerida para la transición hacia la energía limpia supera ampliamente los recursos actuales del bloque. Esto subraya la necesidad urgente de instrumentos de financiamiento común, incluidos los eurobonos, para respaldar el gasto necesario.

Europa todavía tiene tiempo para ponerse al día. Pero a menos que iguale su ambición regulatoria con una inversión sostenida, seguirá siendo fuerte en reglas y débil en ejecución. En un mundo definido por la política industrial y la competencia geopolítica, hay poco espacio para medidas a medias.