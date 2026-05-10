Monte Grande almacena agua…faltan los canales

Hace dos años y cuatro meses que el presidente Luis Abinader anunció al país que convocaría DE URGENCIA una licitación para las obras complementarias del proyecto Monte Grande. En ese entonces se dijo que se requería una inversión de 250 millones de dólares. Hoy, transcurrido el tiempo, es muy probable que esa cifra haya aumentado. Las obras complementarias son: los canales que llevarán el agua a más de 700 mil tareas, hoy improductivas, la instalación de los aditamentos para el acueducto regional, y las maquinarias que ayudarían a generar unos 13 megavatios de energía.

El buen amigo y colega Benny Rodríguez, publicó, hace varia semanas, unas declaraciones del obispo de la Diócesis de Barahona. Le dijo el religioso lo que hemos repetido hasta la saciedad: “la presa Monte Grande no cumplirá sus objetivos si no se ponen en marcha los canales de riego, las vías para llevar el agua al acueducto regional y la hidroeléctrica” ¿Qué ha impedido que se completen las obras faltantes al proyecto? Creo que ha faltado que todas las voces se levanten al unísono con un solo reclamo: Que se concluya lo que hemos denominado EL METRO DEL SUR. Ha faltado además que legisladores, alcaldes, gobernadores, regidores y empresarios se unan para exigir que el gobierno mire hacia la región más pobre del país. Nuestro Sur, no parece tener vocero en el congreso, ni en el gobierno. A los que creen que Monte Grande funciona a toda capacidad, le decimos que NO ES ASÍ. Quisiéramos que así fuera, pero no. Con esa obra concluida llegará el desarrollo agropecuario, turístico, energético y social a la región Enriquillo. Reitero que el embalse inaugurado por el presidente ha beneficiado a la región, con este han disminuido las inundaciones. Pero, hasta que no concluya el proyecto Monte Grande, que es UN TODO, la obra seguirá inconclusa. Dos años y 4 meses no han sido suficientes para completar a Monte Grande. Por si lo ha olvidado, aquí, en estas Expresiones, se lo estamos recordando señor Presidente.