La experiencia ecológica y la libertad en el modelado de la cultura y las artes

En artículos anteriores abordamos el vínculo entre arte y conocimiento. Cómo es absolutamente imposible ejercer las artes sin un rango de conocimientos cuya tesitura transite desde la experiencia empírica al desarrollo y acumulación de destrezas en dos ámbitos: primero, en el saber en sí o riqueza epistémica colectiva; y, segundo, en lo que inicialmente denominaremos articulación del lenguaje disciplinar. Esta refiere la capacidad práctica exigida e indispensable para construir significados de interés desde grados determinados de habilidad para modelar los insumos y relacionarlos con los conceptos, informaciones y motivaciones propias de los “oficios” de las distintas expresiones culturales y artísticas y sus técnicas, por demás proactivas y variables.

Conocer implica activar una conducta interactiva y dinámica ante sujeto y objeto, la fuente y destino de la experiencia. En las artes, colocar entre estos actores a un intermediario que los contenga a ambos ya que se asume desde la perspectiva del sujeto. La curiosidad y la apertura a recibir, abordar y “analizar” los estímulos, realidades y fenómenos circundantes o con los cuales se entra en contacto con un fin, constituyen la episteme disciplinar que orienta las conductas, incluyendo la tolerancia y la inquietud. Ambas, interactuando, informan al sujeto el grado de peligro o utilidad que emana de la fuente, recurso o estímulo. Son articuladas a partir de un enfoque utilitario, orientado a potenciar las posibilidades de supervivencia y crecimiento.

Para autores como Edgar Dubourg y colaboradores, “los modelos evolutivos predicen que la curiosidad debería estar calibrada a las condiciones ecológicas” de manera que la evidencia comparativa —del desarrollo y transcultural— muestra otra exigencia: la apertura. Esta se modula “de manera flexible mediante señales” de lo afirmado: “seguridad y disponibilidad de recursos” y opciones funcionales.

En un juicio de amplio espectro aspiracional, los autores afirman que tal marco conceptual genera predicciones comprobables: “los aumentos en la apertura a nivel poblacional deberían producir cambios correspondientes en la cultura simbólica, la inversión científica y la inclusión moral”. Al decirlo, confieren rol destacado a la amplitud de la apertura a la experiencia —tolerancia— en el desarrollo cultural, por una razón: las personas que las practican “son más propensas a disfrutar de mundos imaginarios, visitar museos, vacunarse, apoyar la redistribución, defender los derechos de los animales y participar en actividades de voluntariado, además de una amplia gama de otros comportamientos característicos”. Un conjunto de actitudes que nos permiten hablar de civilidad.

Este escrito da valor esencial a la conducta sobre la cual se ejercen las artes. Los autores afirman que las precitadas conductas individuales derivadas de la apertura a la experiencia “forman una constelación coherente basada en la tendencia a explorar lo desconocido y tolerar la incertidumbre”(!), condición esencial para la vigencia de las artes como práctica social y relación estética entre individuo y objeto, y entre objetos, individuos y grupos.

Naturalmente, se trata de una capacidad variable entre períodos históricos, grupos y personas.

Cuando los autores proponen que la exploración que subyace a esa experiencia “está modulada por condiciones ecológicas como la seguridad y la disponibilidad de recursos” somos remitidos a los portales convencionales e imaginarios que entrelazan realidad y cultura, entendida esta como ámbito humanizado.

En el interior de estas sociedades, la realidad se constituye sobre un conjunto de reconstrucciones funcionales con fines específicos: resemantizadores, físicos, operativos y normativos. En cierto modo, la sociedad en su conjunto es un enorme sistema convencional que se define, articula y opera desde las leyes y las normas, incluyendo la ética. Estas son las fuentes de los modos y vías legítimos desde las cuales emergen y desarrollan las interrelaciones entre el individuo y su entorno ecológico y social que denominamos cultura.

Pese al carácter universal de la idea “árbol”, esta puede diferir entre sociedades porque su significado puede ser culturalmente condicionado, esto es reconstruido desde una apropiación impulsada por y dirigida hacia otros sistemas de convenciones.

¿Es esta la mecánica fundamental del arte: resemantizar la experiencia a partir de otros sistemas colocados sobre los vigentes en la sociedad, paralelos a ellos y, por tanto, meta convencionales?

Lo importante en esta dinámica es la relación persistente y determinada de varias conductas, entre ellas: apertura, tolerancia e inquietud. Aunque en arte parecería verdad de Perogrullo —al igual que en las ciencias—, es importante recordarlo, dada la pérdida de vigencia que en nuestras sociedades se podría afirmar que la está afectando.

La dinámica entre esas conductas posibilita progresivas apropiaciones transformativas que modifican lo previamente sabido y tenido al imprimirles cambios y desarrollos importantes y radicales. Con ellos, las capacitan para propugnar y establecer fines que pueden contradecirlas, desconectándolas de sus modos de ser y funcionar previos y originarios. Al respecto, los manifiestos de las vanguardias y posvanguardias artísticas del siglo XX son válidos ejemplos.

Efecto de esto, los remiendos, agregados y reparaciones con papel y tela o de papel y tela (entre otros materiales) sobre cualquier otro soporte ingresaron a las artes como “collage”, un sorprendente artilugio técnico mediante y por primera vez en la historia de las artes se incluyó la realidad “tal cual” en la pintura.

Aunque este hecho —hacer algo tangible del arte y arte de lo tangible— ha sido señalado, desconocemos fuentes que informen sobre la mecánica transformativa que le subyace. Tales estrategias postularon, desde la inquietud y la apertura, el acercamiento a las artes como realidad. ¿Su intención?: construirlas a ambas en “entidades” independientes y variables. Para hacerlo, partieron de consideraciones y objetivos individuales capaces de primar sobre los colectivos. Este valor de enfoque se ha constituido en una de las más formidables metáforas del vigor de la individualidad en los cultosistemas y en una de las más distintivas características de lo que son y deben ser las artes.

Esta puede ser la causa por la cual la dislocación entre arte y sociedad que enunciamos continúa agravándose. Como puede apreciarse, la libertad —entendida como disposición a pagar el precio de ser apartado del colectivo— se impone, en artes, sobre las conductas señaladas de apertura y tolerancia. En este campo, estas se sumergen en las aguas condicionantes de la libertad para garantizar la satisfacción de las inquietudes.

El artista auténtico, cuya conducta abierta, inquieta y tolerante a los cambios, particularidades y modos de ser de la realidad y el ecosistema que lo rodean y determinan, asume su ejercicio desde sí y para sí; indaga, conoce, se esfuerza y logra infundir sentido propio a su objeto, mediante renovadas soluciones y formas expresivas. A la vez, es cerrado e intolerante a que lo anterior limite su creatividad y expresión. Su libertad le exige, entonces, una conducta a favor de la apertura y la inquietud, igual que del respeto y de la tolerancia a favor de la existencia, él mismo, los demás y la disciplina que ejerce. Al menos teóricamente.

Al parecer, la complejidad del sistema de convenciones sobre la cual la idea de arte se funda, erige y funciona garantiza la posibilidad de gestionar la libertad, la tolerancia y la inquietud como conductas preferidas y vigentes en los actores sistémicos, entre ellos mismos, sus colegas, sus públicos y sus ámbitos ecológicos, normativos y convencionales.