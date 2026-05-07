El retorno del imperialismo y sus consecuencias para la paz mundial

El mundo asiste al regreso de una lógica imperial que amenaza la estabilidad global y somete a las economías más vulnerables. El orden neoliberal que predominó desde los años ochenta ha colapsado, dando paso a un imperialismo globalizado que combina la mundialización económica con el fortalecimiento del poder estatal y la imposición geopolítica. Este nuevo orden abandona la diplomacia y las normas internacionales, desdeñando instituciones como el Tribunal Penal Internacional y sustituyendo el diálogo por el lenguaje de la fuerza.

Imposición sobre países de economías bajas y medianas

Las naciones con economías pequeñas y medianas quedan atrapadas en zonas de influencia delimitadas por las grandes potencias. Este fenómeno se materializa a través de la influencia económica que los países ricos ejercen sobre naciones vulnerables mediante empresas multinacionales, instituciones financieras internacionales y acuerdos comerciales desiguales.

La dependencia económica resultante convierte a estos países en subordinados que deben alinearse con los intereses estratégicos de las potencias dominantes.

El caso ecuatoriano ilustra dramáticamente esta dinámica: el gobierno ha firmado acuerdos que otorgan inmunidad al personal militar estadounidense y habilita su actuación en territorio nacional, convirtiendo al país en una plataforma de proyección regional para intereses extranjeros.

Ecuador internalizó completamente la agenda de seguridad estadounidense y comenzó a proyectarla hacia el entorno regional, perdiendo autonomía en sus decisiones soberanías.

Consecuencias para la paz mundial

El imperialismo contemporáneo genera múltiples amenazas para la paz global. La competencia entre potencias por territorios y recursos conduce a tensiones y conflictos internacionales que exacerban rivalidades preexistentes. Las naciones imperiales buscan prestigio y poder mediante la expansión de su influencia, lo que alimenta una carrera armamentista que desvía recursos del gasto social hacia el rearme militar.

La imposición del lenguaje de la fuerza refleja la incapacidad de ciertas potencias de mantener su hegemonía por medios políticos. Sin hegemonía consensuada, el uso de la coerción se convierte en el principal recurso político, cerrando las vías del multilateralismo y la democracia. Este escenario desliza al mundo hacia formas de imposiciones unilaterales y autoritarias tanto en el interior de las sociedades como en el plano internacional.

Pérdida de soberanía y estabilidad regional

Para los países obligados a someterse a una potencia, las consecuencias son devastadoras. La lucha de las poblaciones sometidas por liberarse del yugo imperial genera inestabilidad política y social prolongada. Además, estas naciones enfrentan la imposición de prioridades de seguridad ajenas que pueden no corresponder con sus necesidades reales, profundizando la fragmentación de actores armados y el fortalecimiento de estructuras paramilitares.

El imperialismo globalizado actual también se caracteriza por la tercerización de la desestabilización, donde las potencias delegan funciones en actores estatales locales que adoptan sus marcos doctrinarios. Este esquema permite a las grandes potencias conservar el control estratégico mientras evitan asumir los costos políticos, jurídicos y militares de la intervención directa. El retorno del imperialismo representa una amenaza sistémica que profundiza las desigualdades globales, erosiona la soberanía de naciones vulnerables y cierra los caminos hacia la paz y la cooperación internacional.

La autora es exdiplomática, escritora y analista internacional