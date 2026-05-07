La idea de arte y una tejedora boliviana en la Bienal de Venecia

Lo que hoy se nos presenta como arte está imbuido de diversidad y multi materialidad. La conjunción de estos factores genera lo que teóricos acreditados adoptan y acuñan como complejidad de los discursos artísticos.

La diversidad y multi materialidad de los objetos —tangibles e intangibles— que participan en el coleccionismo y nutren las interrelaciones estéticas entre objeto artístico y espectador —comerciales o culturales— han extendido sus opciones y formas de ser al punto de generar una duda pública legítima y creciente: ¿Qué es el arte?, denotando la fractura cuyo disenso amplio afecta la gobernanza pública y privada del sector, colocando a los artistas y al público en un dilema proairético: escoger entre creatividad aspirada vs ruptura y divorcio con las referencias y lo anterior.

Contrario a los discursos que promueven esta exigencia doctrinaria, la experiencia no registra algo de novedad tan exclusiva, permanente y terminante. La visión museística —singularidad objetual, extrañeza, escándalo— parece propiciarlo, contrariando la opinión general.

Partiendo del arte de Christo, Banksy y de las mujeres tejedoras —Indonesia, México, Bolivia o Perú—, la idea actual de arte ha engrosado para incluir lo que nuevos artistas entregan al expandir y dislocar la experiencia y, también, el objeto y concepto disciplinarios; integrando sin licuar.

En la plástica, la acción de pintar troca por despintar; la de esculpir, por des esculpir: profusión de antítesis. A estos dominios ingresan las disciplinas, poderosas, junto a las nociones de espectáculo, cultura verificable, recolectivización y reconceptuación.

Superando la objetualidad e individualismo reinantes hasta las vanguardias y pos vanguardias, la noción de arte aparece interesada en relacionarse con lo ontológico, acrecentar su calidad de discurso tangible sobre el Ser, sus diferencias y trascendencia, incorporando culturas, expandiéndose.

Los edificios envueltos de Christo exploran esta posibilidad: su objeto es la acción transformante y conceptual: envolver; un acto que, además de pop, valida su carácter público macro, involucrando otras nociones: tecnología y posibilidad; las ideas de resguardo, protección domo-geodésica; seguridad y aislamiento.

El dibujo-ilustración de Banksy, por su parte, lleva la arenga visual a lo básico: una poética de profunda incitación al reconocimiento humano como esencia del arte, dotando la expresión de significados contradictorios aunque armonizados en su declaración. Cuando este artista “bombardea” flores o exalta el modelo conductual de los vacunadores durante la COVID-19, celebra valores socializantes valiosos y urgentes: conceptúa. Es una gráfica urbana instintiva, básica y cuasi automática cuyos referentes poético (literario) y etizante se acuñan fortalecidos por el uso intenso de la retórica e hiperbólicos tropos.

Estos exponentes comparten un rasgo común: sus “obras” no son reductibles comercialmente. Nadie las puede poseer. Los derechos sobre las imágenes de Banksy no son la obra que él plasma en alguna pared londinense. Igual ocurre con los diseños de los performances de Christo. Aspecto que otros objetos de arte —los textiles— no comparten: las obras colectivas, realizadas por tejedoras comunitarias bajo la dirección de la artista indígena (wichi) de Bolivia Claudia Alarcón, presentadas en la 60ava Bienal de Venecia, son poseíbles. Contrario a las anteriores, su referencialismo es fuerte: la tradición.

La actual idea de arte contradice la posibilidad de propiciar y sistematizar la exclusión.