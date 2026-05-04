Ahora que todas las certezas se disuelven en la nada, y que las ideologías sucumbieron ante el consumismo más banal; que vivimos en la era de la gratificación instantánea, donde lo queremos todo y lo queremos de inmediato; que el algoritmo de las redes sociales lleva hasta sus últimos límites esa necesidad que tenemos de estar en todos los lugares al mismo tiempo, viviendo la vida de los demás como una aspiración sublimada de la propia; ahora, necesitamos un punto firme en torno al cual sujetarnos; alguna certeza que nos permita mantenernos a flote en este mar de angustias, desolación e inhumanidad, de la comunicación del siglo XXI.

En qué momento todo se fue al carajo, nadie podría precisarlo con exactitud. ¿La llegada del Internet? ¿La mensajería instantánea? ¿Las redes sociales? ¿El diseño de algoritmos que privilegian en el enganche a la crítica? ¿Quién sabe? República Dominicana no es la excepción. La degradación, vulgaridad e inmoralidad ni siquiera nos tocaron las puertas, simplemente las derribaron.

Hoy día, comunicar no es transmitir una información o expresar una opinión basada en hechos, datos, estadísticas o análisis. Comunicar es, en muchos casos, conectar la garganta con el intestino grueso; en algunos, comunicar es sinónimo de fabular, inventar, especular; en otros, comunicar es un negocio basado en la mentira, la extorsión, la difamación o la injuria; negocio que tiene como fin procurar un pago para expresar/silenciar una opinión, borrar un video, etc.

Volver a la ética, a los valores fundamentales de la profesión, la civilidad, la educación, el decoro y respeto, sigue siendo el mejor camino.

En tiempos donde la monetización, views, likes y retweets promueven la estridencia, confrontación, irrespeto y la violencia, la iniciativa “RD nos une” se constituye en un “esfuerzo orientado a promover una comunicación más responsable, ética y constructiva en la República Dominicana”.

Así, el encuentro de “Directores de medios, comunicadores, líderes de opinión, empresarios, profesionales, representantes del ámbito político y diplomático, así como actores relevantes de la vida pública”, organizado el pasado miércoles 25, en el marco del IX aniversario del grupo “Amigos que Suman”, más que una iniciativa de su fundador –el buen amigo Ruddy De Los Santos–, constituye un llamado de alerta, pero también una propuesta práctica de cómo enfrentar desde las individualidades, los desafíos colectivos que erosionan y cuestionan la comunicación en estos tiempos.

La firma del manifiesto “RD Nos Une”, constituye un recordatorio de que no debemos olvidar la buena comunicación como base de la buena gobernanza, que es lo mismo que decir, la buena democracia.

Suscribimos y felicitamos esa iniciativa, y exhortamos por igual a quienes quieran contribuir a una comunicación de calidad, respetuosa, rigurosa, ética y comprometida con una mejor sociedad, a hacerlo; una comunicación que honre la enseñanzas y el legado de quienes abonaron con esfuerzos y sacrificios el clima de libertad de expresión que hoy vivimos; una que entienda que comunicar es informar, pero también respetar.