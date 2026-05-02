Sabaneta no come pendeja: radiografía de un pueblo olvidado pero valiente

Aprovechando que Sabaneta está en el ojo público por el rechazo a la explotación minera del Proyecto Romero, me permito hacer una radiografía de la realidad que se vive en esta comunidad. El objetivo es poner en conocimiento de todos, el verdadero estado actual de un distrito que pertenece a la cuenca del río San Juan.

San Juan está en el centro de la isla de Santo Domingo. En el norte de esta fértil provincia se encuentra Sabaneta, una comunidad laboriosa que hoy es reconocida como la capital ecoturística de la provincia. Cada fin de semana, cientos de personas visitan sus balnearios en el río San Juan, una bendición natural para el valle y la región.

En el muro de la presa se reúnen autos con música variada y gente alegre que disfruta al aire libre de tragos, bailes y naturaleza. Sabaneta funciona como el malecón de San Juan. Además, está en la ruta más larga hacia el Pico Duarte, la montaña más alta del Caribe y orgullo de esta provincia.

El país sabe que “el sanjuanero nunca tiene mala cara”. Que esta es tierra de gente buena, hospitalaria y divertida, pero sobre todo de hombres y mujeres valientes. La historia lo demuestra: Caonabo, Anacaona, Caamaño, Orlando Martínez, Mario Peña Taveras —héroe de abril— y Olivorio Mateo son solo algunos de los que nacieron o vivieron en estas tierras.

Sabaneta también se ha convertido en un punto gastronómico importante para el consumo de pescado producido en la presa que lleva su nombre. De esa actividad viven muchas familias organizadas en cooperativas. Los Cansianos, La Casa de Pesca y Serbio Pescadería son centros de expendio ya conocidos a nivel regional.

En Sabaneta, específicamente en la Cueva de Seboruco —un cementerio indígena—, se encontró la osamenta del habitante más antiguo de la isla, según estudios realizados por expertos. Hoy esa osamenta está bajo custodia de la UASD.

Sin embargo, a pesar de que la hidroeléctrica de Sabaneta genera energía limpia que el Estado vende, la comunidad no ve ese retorno en obras. La Empresa Hidroeléctrica Dominicana - EGHEID ha construido y aportado más a San Cristóbal —provincia de origen de su incumbente, quien hace política allí— que a Sabaneta.

La realidad es dura:

Sabaneta no cuenta con un liceo secundario. Gran parte de la infraestructura escolar está hecha de plywood o madera de mala calidad, sin las condiciones mínimas para enseñar.

No tiene mercado. Los alimentos se venden en lonas sobre el pavimento.

El cementerio está lleno. Y la alcaldía no tiene recursos para ampliarlo o construir otro.

No tiene acueducto. El tanque de almacenamiento que posee lo construyó el doctor Balaguer en el año 1969, cuando Sabaneta tenía cerca del 30% de la población actual. Tampoco tiene un matadero, funeraria ni un play deportivo digno. Lo que se usa como estadio de beisbol está delimitado con gomas sembradas en la tierra.

Las montañas de Sabaneta son productivas, pero han sido descuidadas. Existe deforestación importante en cerca de un 80% de sus superficies y son suelos degradados en laderas pronunciadas. A pesar de eso, la zona tiene condiciones agroclimáticas excepcionales para el cultivo de café, aguacate, macadamia y especies maderables y para el ecoturismo. Ha habido un gran abandono, y se necesita una intervención real y decidida del Estado y de la sociedad sanjuanera en su conjunto. Quienes se benefician del agua, como asociaciones de agricultores y juntas de regantes, deben integrarse a la búsqueda de soluciones para esas montañas y la sostenibilidad del valle y la región.

Si los recursos que gastó la empresa minera en pagar bocinas mediáticas que ofenden y radicalizan a los sanjuaneros, se hubieran invertido en necesidades sociales, y si la articulación comunitaria hubiera sido correcta, o los empleos y mandos medios los ocuparan gente de aquí y no de otras latitudes, quizás San Juan habría valorado la posibilidad de justipreciar el Estudio de Impacto Ambiental, pero a estas alturas ya es tarde, San Juan habló y demostró que en medio de su pobreza y abandono estatal, es como Livorio: según nuestro cantautor Luis Díaz, “que no come pendeja”.