La UE necesita nuevos acueredos de seguridad

Buena parte de Europa lleva mucho tiempo viendo la colaboración militar a través del prisma de la OTAN o de la Unión Europea, por ser las estructuras tradicionales que han dado forma a las ideas europeas en materia de conflictos, disuasión y seguridad. Pero las guerras en Ucrania y Medio Oriente han dejado al descubierto los límites de esta visión. Al aparecer fisuras en las alianzas tradicionales, ha surgido un entrecruzamiento de nuevas coaliciones de voluntarios, acuerdos de asociación y garantías de seguridad para países ajenos a los marcos estratégicos establecidos que está dando forma a una compleja arquitectura de seguridad europea.

El ejemplo más claro de esta evolución es Ucrania. En vez de integrar una alianza formal con este país, los europeos han tejido una intrincada red de tratados y compromisos que ofrecen garantías y financiación en diversos grados. En conjunto, ya hay más de veinte acuerdos bilaterales de seguridad en los que se codifica el apoyo militar a Ucrania y se establece una «coalición de voluntarios» que contribuirán a la seguridad ucraniana tras un alto el fuego.

En Medio Oriente, en tanto, se han desplegado fuerzas europeas con el objetivo de proteger las infraestructuras del Golfo y mantener la estabilidad regional. Aunque las acciones más visibles son las de Francia, también el Reino Unido y los Países Bajos han enviado buques, sistemas de defensa aérea, aviones y otros recursos para colaborar en la defensa de Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Al mismo tiempo, un amplio conjunto de países (que incluye al RU, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, la República Checa, Rumania, Lituania y varios socios fuera de la UE) se comprometió a participar en la defensa de la libertad de navegación y la seguridad regional después de la guerra.

Las acciones europeas son señal de una variedad de tendencias nuevas. Están surgiendo coaliciones ad hoc que trascienden los límites de las alianzas tradicionales. Los países de la OTAN y de la UE ya no solo actúan de forma coordinada en agrupamientos como la Fuerza Expedicionaria Conjunta, el grupo NB8 de los ocho países nórdico bálticos, el Triángulo de Weimar, los Nueve de Bucarest y otras estructuras intraalianza. También están ampliando sus compromisos de seguridad con países externos como Ucrania, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

La razón de estas decisiones es clara: la seguridad de Ucrania se ha convertido en elemento central de la seguridad de Europa. Si Rusia gana la guerra, vuelve a atacar tras un alto el fuego o pone en la mira otros objetivos regionales, Europa correrá un riesgo inmediato y grave. Que Rusia controlara Ucrania (con todos sus recursos naturales, capital humano y capacidad industrial, en particular la nueva industria ucraniana de defensa de vanguardia) sería un desafío estratégico existencial no solo para Polonia y Alemania, sino también para Francia, Noruega, España y el resto de Europa.

El mismo argumento explica las recientes contribuciones de Europa a la seguridad de Medio Oriente. La estabilidad de las monarquías del Golfo tiene incidencia directa en la seguridad energética, el panorama económico y la dinámica política de Europa. Los europeos deben actuar allí donde haya un riesgo directo para sus intereses (incluso fuera del perímetro tradicional de la alianza). Los países candidatos a ingresar en la UE todavía son «zonas grises» en el mapa: tienen importancia estratégica, pero no cuentan con protección suficiente en un nuevo mundo de coaliciones flexibles y alianzas cambiantes.

El caso más crítico es Moldavia. Dada la importancia de este país para la seguridad europea, lo lógico sería que Europa diseñe una arquitectura para su paz y seguridad similar a las garantías que ya ofreció a Ucrania y las monarquías del Golfo.

Lo sucedido en los últimos meses es prueba de que las garantías de seguridad europeas son necesarias. En marzo, un ataque ruso contra una presa hidroeléctrica ucraniana provocó un vertido masivo de petróleo en el río Dniéster, que contaminó la principal fuente de suministro de agua de Moldavia. La segunda ciudad más grande y varios distritos moldavos quedaron sin agua potable durante semanas (hasta que Rumania y otros miembros de la UE acudieron al rescate). Después, un ataque de drones rusos en territorio ucraniano dañó parte de la interconexión eléctrica entre Moldavia y Rumania, otra prueba del riesgo continuo de la guerra. Es evidente que Rusia considera que sus acciones no le supondrán costo alguno.

Pero Moldavia ha resistido estas presiones. En marzo inició el proceso formal para unirse a la coalición de voluntarios en apoyo de Ucrania. La medida (notable, siendo un país cuya constitución consagra la neutralidad) refleja la arduamente conseguida comprensión de que incluso la seguridad de los países neutrales depende de la solidaridad y de la defensa mutua.

Otra región clave es la de los Balcanes Occidentales. El aumento del gasto en defensa y la profundización de líneas de fractura geopolíticas impide desestimar el riesgo de desestabilización. Crear coaliciones de voluntarios para ofrecer garantías o compromisos de seguridad colectivos a todos los países candidatos a ingresar a la UE puede ayudar a mantener la estabilidad y calmar temores. Europa debe garantizar formalmente las fronteras actuales de la región; hacerlo reforzará su credibilidad como garante de paz, dentro y fuera de la frontera colectiva.

Hay que reconstituir el orden de seguridad de Europa. En un mundo de alianzas que se fracturan, establecer acuerdos de seguridad más estrechos con un conjunto más amplio de países (incluso los más pequeños) será una fuente de poder cada vez más importante, que permitirá a Europa defender sus intereses allí donde estén en juego. Por eso Europa debe priorizar la provisión de garantías de seguridad y la profundización de vínculos de defensa con los países candidatos a ingresar a la UE.

El autor fue vice primer ministro, ministro de asuntos exteriores y ministro de integración europea de Moldavia. En la actualidad es codirector del Programa de Seguridad Europea del European Council on Foreign Relations. Fredrik Wesslau es director interino del Instituto de Política Europea de Kiev y policy fellow distinguido del Instituto Sueco de Asuntos Internacionales.

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