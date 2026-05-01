Ocho años navegando juntos, unidos hacia futuro próspero

—Con motivo del 8 ° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas China-RD

El 1 de mayo de 2018, la República Popular China y República Dominicana oficializaron sus relaciones diplomáticas, momento histórico cuando se inauguró un nuevo capítulo de los vínculos binacionales. En el transcurso de los 8 años, bajo la orientación estratégica de los dos Jefes de Estado, nuestros países hemos venido persistiendo en principios del respeto mutuo y la igualdad, lo que ha permitido profundizar la confianza recíproca y liberar un creciente dinamismo de cooperación. Hoy en día, la amistad chino-dominicana se ha vuelto en un gran árbol frondoso y exuberante, colmado de resultados fructíferos.

La unidad y solidaridad han tejido un lienzo vívido de nuestro destino compartido. Siendo ambos países integrantes del Sur Global, China y República Dominicana se han brindado entre sí, de manera constante, entendimiento y apoyo firme en temas cruciales que atañen a los intereses medulares de cada Estado, como la soberanía, la seguridad, la integridad territorial, entre otros. Valoramos la adhesión de República Dominicana al principio de una sola China, comprendemos sus preocupaciones particulares en torno a la situación de Haití, y hemos desempeñado y seguiremos desempeñando, junto con la parte dominicana, un rol constructivo para alcanzar una pronta solución a la crisis haitiana. Frente al azote de la pandemia de COVID-19, China acudió en ayuda con el suministro oportuno de varios lotes de cuantiosas vacunas y contribuyó a que la nación quisqueyana superara la emergencia sanitaria lo antes posible, forjando así una historia ejemplar de asistencia mutua en los tiempos difíciles. Actualmente, las ambulancias donadas por el Gobierno chino están circulando día y noche por las calles del país para dar auxilio a los más necesitados y vulnerables, escribiendo así nuevos episodios conmovedores de nuestra hermandad en la adversidad.

El beneficio recíproco y la ganancia compartida han activado el potente motor de nuestro desarrollo común. Como las dos economías de crecimiento más rápido en Asia Oriental y América Latina, la cooperación práctica bilateral ha rendido frutos que llegan directamente a sus respectivas poblaciones. República Dominicana se ha consolidado como el mayor socio comercial de China en la región caribeña, y China, a su vez, el segundo socio comercial de la nación dominicana. El volumen del comercio bilateral continúa yendo en alza: el año pasado superó los 5,300 millones de dólares, lo que supone más del doble de la cifra registrada al inicio de los lazos diplomáticos.

China confía con optimismo en la visión prometedora del desarrollo dominicano. Cada vez hay más empresas chinas que invierten y establecen sus negocios en el país, participan en proyectos de la zona franca, energía verde e infraestructura, y han profundizado la cooperación de beneficio mutuo con sus socios locales, generando activamente empleos y un mejor bienestar para los ciudadanos. Como el segundo mercado de consumo más grande del mundo, China acoge con sincero beneplácito que los productos emblemáticos dominicanos, como los puros, el ron y las frutas tropicales, se abran paso en el mercado chino. China ha acumulado inmensa experiencia puntera en áreas de tecnología e innovación, como inteligencia artificial, desarrollo sostenible y manufactura avanzada. Con la eficiencia china, estamos aspirando a inyectar más ritmo acelerado al desarrollo y revitalización de República Dominicana.

El aprendizaje mutuo entre civilizaciones ha cimentado un fundamento sólido para el acercamiento de nuestros pueblos. China y República Dominicana poseen una larga historia y un resplandeciente patrimonio cultural, respetan la diversidad de las civilizaciones y abogan por la inclusión y la inspiración recíproca. Ambos pueblos aprecian y admiran las artes y culturas del otro. En los últimos años, los espectáculos de acrobacia, artes marciales y danza tradicional de estilo chino organizados por esta Embajada han llenado el aforo en cada una de las funciones. Pese a la distancia geográfica, festividades chinas como la Fiesta de Primavera (Año Nuevo Chino) son ampliamente familiarizadas en la sociedad dominicana; estudiar el chino mandarín ha gozado de creciente popularidad; un viaje a China (#ChinaTravel) se ha sumado a la “lista de deseos” de muchos dominicanos. En las redes sociales de China, República Dominicana también está convirtiéndose en un destino turístico cada vez más buscado por internautas chinos. El conocimiento mutuo y amistad entrañable entre nuestras poblaciones han sentado la base más estable para el desarrollo perdurable de las relaciones bilaterales.

Lo pasado es prólogo. El desarrollo de las relaciones chino-dominicanas está en plena sintonía con la tendencia predominante de la historia y de nuestra era, corresponde a los intereses a largo plazo del Estado y el pueblo dominicanos, y atesorará, sin duda, un porvenir luminoso y vigoroso. Desde este nuevo punto de partida que marca el octavo aniversario de la formalización de nuestros lazos diplomáticos, China está dispuesta a aunar esfuerzos con todos los sectores de República Dominicana para impulsar, cogidos de la mano, los “Cinco Programas” de la solidaridad, el desarrollo, las civilizaciones, la paz y los pueblos de la construcción conjunta de la Comunidad de futuro compartido China-América Latina y el Caribe (China-ALC), abriendo así un futuro más próspero y brillante para nuestras naciones.

El autor es Embajador de la República Popular China