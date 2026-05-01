La diplomacia económica de Asia en tiempos turbulentos

Durante décadas, los esfuerzos de desarrollo globales reflejaron la suposición de que la cooperación internacional, por imperfecta que fuera, se guiaba en última instancia por un compromiso compartido de ayudar a los países más pobres a prosperar. Esa era ha terminado. Hemos entrado en una era multipolar, definida por la rivalidad estratégica, las normas en disputa y un nivel de volatilidad que hace que la planificación a largo plazo resulte extraordinariamente difícil.

En este contexto, las economías no pueden quedarse de brazos cruzados esperando una reforma sistémica o una ayuda benévola. Deben desarrollar sus propias capacidades y negociar su lugar en este nuevo mundo.

Si bien la política de poder sin tapujos de hoy en día representa un cambio respecto al pasado reciente, la gobernanza global nunca ha sido una empresa altruista. Los estados siempre han actuado en función de sus propios intereses, incluso cuando presentan sus acciones como una muestra de buena voluntad. Ahora que se ha desvanecido el disimulo, operar en este nuevo panorama significa adoptar una estrategia lúcida respecto al compromiso internacional, reconociendo los riesgos y las oportunidades.

La trayectoria de desarrollo de India es reveladora en este sentido. El país se ha mostrado durante mucho tiempo escéptico ante la idea de que la cooperación global esté motivada por la benevolencia. Si bien ha recurrido a recursos externos -absorbiendo ideas y tecnologías extranjeras y forjando alianzas globales-, lo ha hecho en sus propios términos, centrándose en desarrollar capacidades nacionales. Y no es el único país: China, Japón, Corea del Sur y Vietnam han buscado alcanzar un equilibrio similar.

Estas economías han tenido éxito no porque sus intereses coincidan plenamente con los de sus socios extranjeros, sino porque han aprendido a encontrar puntos en común, a sortear las diferencias y a idear soluciones viables. Esta es la diplomacia económica en su forma más eficaz: una mezcla de negociación, creación de instituciones y aprendizaje estratégico. Este manual de estrategias de las potencias intermedias está evolucionando a medida que cambia el contexto global.

Si bien las economías asiáticas han tratado de sacar el máximo partido de su participación global, no han permitido que actores externos dicten el guion de su desarrollo. La política industrial de Japón, la transformación orientada a las exportaciones de Corea del Sur, el modelo híbrido de capitalismo dirigido por el estado de China, las reformas aceleradas de India y la estrategia gradualista de Vietnam surgieron de debates internos y negociaciones políticas. Las instituciones locales capaces de aprender bajo presión han sido los principales motores del progreso.

India ha aplicado este pragmatismo en su respuesta a las cambiantes condiciones económicas y geopolíticas globales. Ha colaborado con países del sudeste asiático para reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro, ha negociado alianzas energéticas con países de Oriente Medio y Rusia, y ha ampliado la cooperación tecnológica con Estados Unidos. Al mismo tiempo, se ha posicionado como un puente entre las economías avanzadas y el Sur Global -un interlocutor capaz de reconciliar intereses divergentes.

La experiencia de India ofrece lecciones no solo para las economías en desarrollo, sino también para otras potencias intermedias, como Canadá y el Reino Unido. Estos países se enfrentan al mismo dilema: cómo seguir participando a nivel global sin comprometer su autonomía. Las crecientes presiones internas, desde la desigualdad hasta la disrupción tecnológica, agravan el desafío. La única forma de afrontarlo es fortaleciendo su propia capacidad para negociar, regular, innovar y aprender.

Esto requiere un cambio fundamental de mentalidad, entendiendo la diplomacia económica no solo como una herramienta para garantizar el acceso a las cadenas de suministro globales y a las tecnologías extranjeras, sino también como un medio para forjar acuerdos mutuamente beneficiosos basados en una resolución de problemas conjunta. La asistencia técnica ya no debe considerarse una transferencia unidireccional de conocimientos, con escasa consideración por las realidades políticas. En su lugar, los modelos de asesoramiento deben diseñarse conjuntamente, incorporando el aprendizaje en lugar de perpetuando la dependencia.

Los países también deben actualizar su enfoque a la hora de colaborar con las empresas. El objetivo son las asociaciones a través de las cuales los actores públicos y privados compartan riesgos, aúnen capacidades y abran nuevos mercados. Pero muchos gobiernos tienen dificultades para lograrlo, al carecer de la solidez institucional necesaria para negociar en igualdad de condiciones.

La experiencia de Asia envía un mensaje claro. Esperar a que se produzca una cooperación benigna no llevará a los países a ninguna parte. Sin embargo, el aprendizaje estratégico, el desarrollo de capacidades, la negociación firme, los compromisos creativos y la competencia pragmática -todo ello basado en el reconocimiento de intereses compartidos- pueden impulsar el progreso incluso en circunstancias difíciles.

La tarea de los responsables de las políticas hoy en día no es elegir entre la autonomía y la cooperación, sino desarrollar la capacidad para ambas. Los países que tengan éxito serán aquellos que inviertan en sus propias instituciones, aprendan de los demás sin imitarlos y participen en el ámbito internacional con confianza. La historia de desarrollo de Asia demuestra que esto no solo es posible, sino que es el camino más seguro hacia la resiliencia en un mundo incierto.

Ashok Lavasa, es excomisionado electoral y exsecretario de Finanzas de India, fue vicepresidente del Banco Asiático de Desarrollo. Roli Asthana es asesora sénior en ODI Global Advisory, investigadora asociada sénior en SAIIA, investigadora asociada en Chatham House y asociada en LSE IDEAS.

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