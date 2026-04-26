El amor nace del querer propio

Con el tiempo, las jóvenes han olvidado sus estándares del príncipe azul de los cuentos de princesas; no es vivir en un mundo de fantasía, es reconocer lo que vales y mereces.

Dejar de lado las perspectivas de lo que es el amor verdadero ha creado a los “vamos a ver qué pasa”; el amor es serio, responsable y sincero. No es a la ligera y con incapacidad de responsabilidad afectiva.

Estos amores de princesas muestran que el amor no es migajas, no es desequilibrio, sino que se siente paz, tranquilidad y una conexión indescriptible. Cuando estás en los brazos correctos, amar deja de ser un desafío ante la modernidad.

Cuando el compromiso se percibe como una carga en lugar de un honor, estamos frente a un reemplazo del amor que solo genera ansiedad, lejos de esa paz que debería ser el eje de toda relación.

Recuperar esos ideales no significa esperar a alguien que cabalgue un caballo blanco, sino reconocer que lo que vales y lo que mereces no es negociable. Es entender que el respeto, la caballerosidad y la exclusividad no son lujos del pasado, sino los cimientos mínimos de cualquier construcción afectiva sólida.