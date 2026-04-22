Violación al principio de justicia pronta y oportuna

La Policía Nacional tendrá que pagar RD$279,000 a un primer teniente destituido, por no cumplir a tiempo con una sentencia del Tribunal Constitucional que le ordenó el reintegro, en el 2023.

El TC acogió una solicitud del señor Confesor Ceballos, en reclamo de la liquidación del astreinte de RD$ 1,000 que le impuso por cada día de retardo en el cumplimiento de la decisión.

Los jueces del Constitucional consideraron que la reticencia de la PN a cumplir con lo dispuesto en la sentencia TC-0707-23 “denota una actitud de irresponsabilidad por parte de esta institución, un atentado a la seguridad jurídica y al principio de justicia pronta y oportuna, tomando en consideración que la ejecución de la sentencia constituye una garantía a la tutela judicial efectiva y debido proceso.” Este fallo es una muestra de que aún persisten las dificultades para la ejecución de sentencias, incluyendo del TC (TC-0204-26)