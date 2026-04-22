IA y nueva ley europea

A partir del día 2 de agosto del presente año, según ha sido anunciado, entra en vigencia en la Unión Europea una ley que exigirá a las marcas identificar los mensajes publicitarios que son generados con la IA.

La ley, aprobada en el 2024, exige que cuando un contenido ( texto, imagen, video o audio) sea generado por IA, se tenga que informar. No importa si se trata de campañas publicitarias, contenidos en redes sociales, videos promocionales, etiquetado de contenido o influencers virtuales.

Mediante esta ley la transparencia es obligatoria. La misma cambia de manera radical aspectos de la comunicación: obliga a las marcas a decir la verdad sobre cómo producen sus mensajes, reduce el riesgo de manipulación (sobre todo en campañas políticas y comerciales), e introduce la transparencia como parte de la reputación corporativa, ya no solo como requisito legal.

Sabemos que la publicidad ha tenido ciertas licencias para hiperbolizar, hermosear y jugar con la percepción mediante recursos (trucos) que ayudan a potencializar los mensajes.

Hoy es posible crear rostros que no existen, voces que nunca hablaron, testimonios que jamás ocurrieron e imprimirle una verosimilitud capaz de engañar a los más versados.

En el fondo, la ley intenta restablecer una frontera entre lo que es real y lo que es generado.

En un mundo saturado de artificio, lo auténtico vuelve a tener valor.

Aunque esta ley es europea, su impacto tenderá a ser global y tarde o temprano llegará hasta nosotros, aunque no estemos preparados para decir cuánto de lo que vemos es real y cuánto no.

Esta iniciativa no busca frenar la creatividad, sino proteger la verdad.

Según algunos estudios muy actuales, cerca del 80% de los anunciantes europeos ya utilizan en sus campañas la IA.

Muchos se preguntan acerca del alcance de la disposición, cuáles son sus límites y a partir de qué porcentaje de uso es preciso indicarlo.

La normativa no detalla exhaustivamente qué comprende, ni cómo debe etiquetarse, ni tampoco alude a los textos generados con inteligencia artificial.