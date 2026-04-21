Trump ha defendido el derecho internacional

A medida que siguen acumulándose las trágicas consecuencias de la guerra que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elegido librar contra Irán, se oye un grito de desesperación: ¿Estamos asistiendo a la “muerte del derecho internacional”? Es una pregunta razonable. Pero hay otra más importante: ¿Podemos aprovechar esta crisis para replantearnos un régimen jurídico internacional que beneficie a más personas?

La invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 y los actos de agresión de Estados Unidos contra Venezuela e Irán han marcado, sin duda, un punto bajo para el “orden basado en reglas” -la red de convenciones, tratados y otras normas jurídicas elaboradas para regir la conducta de los estados desde la Segunda Guerra Mundial-. Aún más reveladora ha sido la resignada aquiescencia con la que han respondido los defensores de larga data del derecho internacional. El mes pasado, cuando comenzaron los ataques militares ilegales de Estados Unidos e Israel en Teherán, el canciller alemán, Friedrich Merz, capturó el sentimiento de muchos al declarar: “Clasificar los acontecimientos según el derecho internacional tendrá relativamente poco efecto. Esto es especialmente válido cuando estas clasificaciones siguen siendo, en gran medida, irrelevantes”.

Este fatalismo está bien fundado. Las violaciones actuales de la soberanía estatal se destacan por su magnitud y frecuencia. Los líderes políticos han abandonado incluso la pretensión de respetar lo que Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump, denomina con desdén “cortesías internacionales”. El mundo de Miller es un mundo “que se rige por la fuerza, que se rige por el poder”. Traspasar repetidamente las líneas rojas anteriores -amenazando a otros miembros de la OTAN e instando a la limpieza étnica en Gaza- hace posible lo que antes era impensable.

Incluso en los años inmediatamente posteriores a que la Carta de las Naciones Unidas prohibiera la guerra de agresión en 1945, el derecho internacional rara vez tuvo mucho peso político entre quienes podían ignorarlo. El período de mediados del siglo XX estuvo plagado de abusos por parte de las grandes potencias, desde las invasiones soviéticas de Hungría en 1956 y Checoslovaquia en 1968 hasta los golpes de estado patrocinados por Estados Unidos en Irán en 1953, Guatemala en 1954 y Chile en 1973. Estas violaciones reflejaban la prioridad otorgada a la seguridad nacional y la hegemonía regional por encima de los principios jurídicos. En pleno apogeo de la guerra de Vietnam, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson expresó de forma memorable ese sentimiento supremacista: “Somos la nación número uno. Y seguiremos siéndolo”.

Las normas internacionales tampoco corrieron mejor suerte tras el 11 de septiembre de 2001. Como observó Graham Allison, de la Harvard Kennedy School, hace casi diez años: “En los primeros 17 años de este siglo, el autoproclamado líder del orden liberal invadió dos países, llevó a cabo ataques aéreos e incursiones de las Fuerzas Especiales para matar a cientos de personas a las que consideraba unilateralmente terroristas, y sometió a decenas de personas más a “entregas extraordinarias”, a menudo sin ninguna autoridad legal internacional”. Ese historial, concluyó, “habla por sí solo”.

Pero esto no quiere decir que el derecho internacional carezca de sentido. Muchas normas -que regulan el comercio, la pesca, el medio ambiente y el crimen organizado- se respetan la mayor parte del tiempo, precisamente porque la previsibilidad y una resolución pacífica de las disputas suelen servir a los intereses de los estados. El Protocolo de Montreal, adoptado en 1987, logró eliminar progresivamente el 98% de las sustancias que agotan la capa de ozono en la atmósfera terrestre, salvando a millones de personas del cáncer de piel. Por las mismas razones, la mayoría de los estados no se invaden entre sí. Hacerlo invita a otros a hacerle lo mismo a uno.

Lo que distingue a Trump hoy es su rebeldía abierta y orgullosa contra las normas. Durante su primer mandato, ya era evidente que su política exterior estaba “definida por la hostilidad hacia el derecho internacional en su conjunto”, como lo expresó la jurista Monica Hakimi. Pero, en esta ocasión, el presidente ha declarado sin rodeos: “No necesito el derecho internacional”.

El desprecio de la administración Trump por las normas fundamentales ha provocado mucha consternación. Pero debería servir como llamada de atención para quienes se preocupan por un mundo sin reglas. Las Naciones Unidas llevan mucho tiempo advirtiendo que, sin el derecho internacional, “podría reinar el caos”. Ahora que sabemos cómo es eso, tenemos la oportunidad de crear una base de apoyo más amplia para lo que durante mucho tiempo ha sido dominio exclusivo de una élite profesional y académica reducida.

Al involucrar a todo Oriente Medio en la guerra, romper alianzas y sembrar la incertidumbre económica, Trump nos ha recordado, involuntariamente, por qué necesitábamos el derecho internacional por empezar. Conceptos como “agresión” internacional, “crímenes contra la humanidad” y “genocidio” se concibieron, no como construcciones teóricas, sino como herramientas prácticas para hacer frente a verdaderas atrocidades que el mundo esperaba que “nunca más” volvieran a ocurrir.

Pero para que el derecho internacional gane credibilidad, los abogados y diplomáticos que lo elaboran y aplican deben esforzarse más por demostrar cómo ayuda a la gente común, ya sea regulando los conflictos armados o gestionando la aviación civil. Dado el ataque actual de Estados Unidos al proyecto internacional que ha liderado durante 80 años, los reformistas fuera de Estados Unidos pueden estar en mejor posición para liderar este esfuerzo.

No es un desafío menor. Necesitaremos una aplicación más coherente de las normas jurídicas, el fin de los dobles raseros que eximen a los actores privilegiados y un nuevo compromiso de los estados con una ley para todos, no para unos pocos. También deberíamos acercar los tribunales internacionales distantes a las víctimas y sobrevivientes a quienes sirven, hacer que la abogacía internacional sea más diversa y representativa a nivel global, y mejorar la divulgación pública, incluso mediante la celebración de juicios internacionales in situ con amplia participación.

Sería un giro perverso, aunque bienvenido, que las lamentaciones actuales sobre el destino del orden basado en reglas se convirtieran en un impulso para su revitalización y reinvención. Puede que Trump no necesite el derecho internacional, pero quizá resulte que el derecho internacional lo necesitaba a Trump.

James A. Goldston, exfiscal de la Corte Penal Internacional y de un tribunal federal de Estados Unidos, es director ejecutivo de la Open Society Justice Initiative y profesor adjunto de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.