Movilizarse contra las injusticias

Un genocidio continúa en Palestina en plena vista del Occidente hipócrita y cómplice; el bloqueo económico de 65 años de existencia impuesto por los Estados Unidos a Cuba busca asfixiar a todo un pueblo, mientras se acerca lo que parece ser una invasión militar en suelo martiano; Trump y sus aliados persiguen inmigrantes, secuestran a infelices trabajadores, deportan y separan familias, bombardean países, triturando derechos humanos y lo que quedaba del derecho internacional a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos.

En República Dominicana, una brutal desigualdad gangrena los espíritus de los más vulnerables y convierte las calles en escenarios permanentes de desasosiego y violencia. La insensibilidad de la clase dirigente, más entretenida en el recelo de sus intereses y privilegios, deja a la gente de nuestros barrios matándose entre sí.

Pancarta dice presente por los niños de Gaza y por Cuba; eleva su voz contra el trumpismo y el bukelismo de moda; denuncia una partidocracia mediocre que, desde hemiciclos y ministerios, gobierna para ella y para la oligarquía a la que le sirve. Pancarta ha estado y estará siempre del lado histórico de los humildes. Invitamos a la movilización general contra las injusticias y sus silencios.