Infarto cerebral de origen incierto y Foramen Oval Permeable

El Foramen Oval Permeable, conocido como FOP, es una pequeña comunicación entre las aurículas del corazón que persiste en algunas personas después del nacimiento. Se estima que está presente en alrededor del 25% de la población general, lo que equivale aproximadamente a 2,071.75 millones de personas en el mundo. Dentro de ese grupo, cerca del 6% tiene un FOP de mayor amplitud. Sin embargo, esos números no significan que todas esas personas estén enfermas ni que vayan a sufrir un infarto cerebral.

La mayoría de quienes tienen un FOP nunca presentará un evento neurológico por esa causa. El problema adquiere importancia solo cuando se sospecha que un coágulo pasó desde la circulación venosa hacia la arterial y alcanzó el cerebro. A eso se le llama embolia paradójica. Pero incluso en ese escenario no basta con descubrir un FOP en un ecocardiograma para asegurar que ya se encontró la causa del problema.

Las guías actuales reservan el cierre percutáneo, sobre todo, para pacientes de 18 a 60 años que han sufrido un ictus isquémico no lacunar, sin otra causa clara luego de una evaluación completa, y en quienes el FOP parece realmente relacionado con el evento. El cierre del Foramen Oval Permeable no debe realizarse para prevención primaria de infartos cerebrales; su indicación corresponde a prevención secundaria en pacientes cuidadosamente seleccionados. Esto obliga a estudiar no solo el corazón, sino también el cerebro, las arterias, el ritmo cardíaco y, cuando corresponde, las condiciones hematológicas que favorecen la formación de coágulos.

También conviene aclarar algo esencial: la migraña por sí sola no constituye una indicación estándar de cierre. Tampoco los síntomas neurológicos transitorios, si no existe un infarto cerebral documentado y bien estudiado. No todos los infartos cerebrales son iguales. Los que más sugieren un mecanismo embólico suelen ser los corticales o de apariencia no lacunar. En cambio, los infartos pequeños y profundos, llamados lacunares, suelen relacionarse más con enfermedad de pequeños vasos y no apoyan automáticamente la idea de cerrar un FOP.

La enseñanza más importante para la población general es sencilla: encontrar un FOP no equivale a encontrar la causa de un infarto cerebral. El cierre con dispositivos especializados puede ser valioso cuando se usa en el paciente correcto. Fuera de ese contexto, puede resultar innecesario. Primero hay que confirmar el diagnóstico, luego aclarar la causa del evento cerebral y solo entonces decidir si el FOP debe cerrarse o simplemente observarse.

Esa decisión debe ser compartida entre neurólogo vascular, cardiólogo clínico, cardiólogo intervencionista y, cuando haga falta, hematólogo. Todo ello para proteger siempre al paciente.

Fuentes médicas de referencia

1. American Heart Association / American Stroke Association. Guía 2021 de prevención secundaria de ictus.

2. Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI). Guía 2022 para el manejo del foramen oval permeable.

3. European Stroke Organisation (ESO). Guía 2024 sobre diagnóstico y manejo del foramen oval permeable después del ictus.

4. European Society of Cardiology. Revisión clínica sobre FOP e ictus criptogénico.

Figuras educativas complementarias

Foramen oval permeable y cierre con dispositivo Amplatzer

Corte anatómico del FOP entre ambas aurículas.

Cierre del FOP con dispositivo Amplatzer.