La CEPAL y República Dominicana: 78 años de colaboración

Según cifras de la CEPAL, entre 2000 y 2025 el PIB dominicano creció a una tasa anual promedio de 4,8%, frente a 2,3% en América Latina y el Caribe. La inversión, entendida como formación bruta de capital, representó el 24,6% del PIB en República Dominicana en 2020-2024, muy por encima del 17,5% de la región en ese periodo.

Estos logros económicos han venido de la mano de avances sociales. En 2004, el 50% de la población dominicana vivía bajo la línea de pobreza. Veinte años después, es apenas el 14,9%. En comparación, la pobreza en América Latina pasó de 42,6% a 25,5% en el mismo periodo. Al mismo tiempo, República Dominicana ha registrado también reducciones en la desigualdad, mejoras en el nivel de subalimentación y una caída en los embarazos adolescentes.

La profunda transformación de República Dominicana en las últimas décadas no solo amerita reconocimiento, sino también estudio por parte de organismos como la CEPAL, en tanto ilustran lo que los países son capaces de hacer para avanzar hacia un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible, de la mano de la política pública.

Perduran, sin embargo, múltiples desafíos. Los retos son comunes a muchos países de la región: el pago por el servicio de la deuda del sector público no financiero en República Dominicana ronda el 4% del PIB, lo que representa más de una cuarta parte de sus ingresos tributarios. La alta informalidad laboral afecta a más del 54% de su población ocupada, mermando la productividad y la base tributaria. También persiste la brecha en la participación laboral de las mujeres respecto de los hombres, así como la brecha y carga del trabajo doméstico y de cuidados: las mujeres dominicanas dedican el doble de tiempo que los hombres a este tipo de trabajos, a menudo no remunerados.

Para atender estos desafíos y promover las transformaciones que los países de la región requieren, desde la CEPAL proponemos un conjunto de políticas que van desde instrumentos para la inserción laboral y la movilidad social, hasta una nueva generación de políticas de desarrollo productivo, que pongan de frente la gobernanza y articulen actores en los distintos sectores y en los territorios, tanto en la manufactura como en los servicios y la agricultura.

Este año la CEPAL celebrará en Santiago de los Caballeros la principal reunión de la Comisión Económica, su “Periodo de Sesiones”, entre el 7 y 9 de octubre. Es un honor que República Dominicana acoja este encuentro y asuma en este marco la Presidencia de la CEPAL por los próximos dos años. En esa ocasión, como es tradición, la CEPAL presentará su documento insignia, en que brinda su visión de desarrollo y una serie de recomendaciones prácticas para ayudar a los gobiernos de la región a cerrar las brechas y navegar el contexto geoeconómico y geopolítico.

A lo largo de 78 años, la CEPAL y República Dominicana han construido una larga trayectoria de colaboración y pensamiento puesto en acción. En un mundo que cambia de forma vertiginosa, el diálogo regional pragmático, enfocado en opciones concretas, basado en evidencia, se vuelve cada vez más necesario. Esa es la apuesta para el Periodo de Sesiones en Santiago de los Caballeros y el compromiso compartido con el Gobierno de República Dominicana y con su pueblo.