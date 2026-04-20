El reino de los motociclistas

“No me dejen desangrar, Dios mío”, rogaba un hombre, después de ser víctima de una ruidosa agresión. Los presentes grababan con sus celulares, pensando en las viralizaciones que lograrían con un agonizante. ¿Solicitud de auxilio médico? Eso podía esperar… Segundos, minutos claves. Llamada con retraso, atención tardía: muerte segura.

El asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión recolector de basura del ayuntamiento de Santiago ocurrió dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia a donde dirigió su vehículo desesperadamente la víctima, tras ser ignorado por policías, cuando era perseguido por motoconchistas luego de una colisión de tránsito. Vociferaba que lo querían matar, pero no recibió el auxilio oportuno de la seguridad del lugar y allí una “turba asesina”, como afirmara la Procuradora Yeni Berenice Reynoso, lo apuñaló.

Deshumanizante mezcla de la civilización del espectáculo y el “supremacismo” motoconchista, que salda con agresiones cualquier accidente de tránsito que en el 99 por ciento de los casos ellos provocan.

En el roce vehicular no hubo heridos, de acuerdo a indagación preliminar del ministerio público, pero, como en otros tantos episodios, los motociclistas convertidos en hordas agresivas persiguieron y ejecutaron al chofer del camión, sin importar que se resguardara en el más importante recinto judicial de Santiago. Allí cámaras, sin auxilio de la seguridad del lugar.

Arrancado violentamente del asiento del vehículo y apuñalado inmediatamente, Abreu Quezada huyó con una herida en el muslo hasta un rincón del lugar. La próxima imagen es del chofer en el suelo desangrándose ante la indiferencia de presentes y la insistencia de alguien que le inquiere qué pasó. Después de varios minutos se escucha una voz que reclama que llamen una ambulancia. “No me dejen desangran, Dios mío”, rogaba, entre oraciones.

El empleado municipal, oriundo de Constanza y que deja cinco hijos en la orfandad, tuvo tiempo de informar que buscó ayuda en un cuartel policial, que no especificó sin que le prestaran protección.

“He instruido a los fiscales a que presenten cargos preliminares por asesinato en contra del grupo criminal que penetró hasta el parque del Palacio de Justicia de Santiago, en donde la víctima intentó resguardarse para salvar la vida”, comunicó en cuenta de la red social X, la responsable del ministerio público.

La historia de las agresiones de motociclistas se repite con frecuencia con golpes a ciudadanos y destrucción de sus vehículos. Pocas veces hay consecuencias. En ocasiones los propios agentes de tránsito son víctimas de grupos de motoconchistas, para quienes no existen leyes de tránsito.

Las redes sociales están repletas de imágenes con estas agresiones, sin que haya una acción contundente de la autoridad, pese a las quejas diarias de ciudadanos afectados.

“Con ellos no se puede”, dicen en ocasiones agentes de tránsito, resignados a las normalizadas violaciones legales de individuos que carecen de documentos y que nunca se detienen ante un semáforo con luz roja o que transitan en vía contraria o por encima de las aceras.

El caso del chofer de la empresa Compañía de Limpieza Urbana (Comlursa), que presta servicios al ayuntamiento de Santiago ha causado mayor consternación por las circunstancias y el lugar donde ocurrió la muerte.

La indolencia de quienes prefieren grabar a prestar atención a una persona en una situación de emergencia aquí llegó a extremos, lo que ha generado que familiares de Abreu Quezada reclamen algún nivel de sanción para quienes desoyeron gritos desesperados de ayuda, concentrados en privilegiar las imágenes.

Los responsables de seguridad del Palacio de Justicia de Santiago deben explicar a los investigadores su tardía reacción y los policías del cuartel que ignoraron los reclamos de ayuda de la víctima, ser ejemplarmente sancionados.