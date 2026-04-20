El próximo secretario general de la ONU debe ser una mujer

Ochenta años después de su fundación, las Naciones Unidas se encuentran en un periodo de agitación geopolítica sostenida. Las rivalidades entre las grandes potencias han reducido el margen para la acción colectiva. Los conflictos armados se multiplican y se intensifican. Las crisis climáticas están agravando la volatilidad económica, lo que a su vez obstaculiza los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático. Al mismo tiempo, la relevancia de la ONU se pone a prueba a medida que los gobiernos y las sociedades pierden progresivamente la confianza en la capacidad de las instituciones multilaterales para estar a la altura de las circunstancias.

En este contexto, elegir a una mujer como próxima secretaria general de la ONU se ha convertido en un imperativo estratégico. Nunca ha habido una mujer al frente de la ONU, una convención heredada que suscita cada vez más dudas sobre la adaptabilidad y la eficacia de la organización. Una secretaria general enviaría al mundo el mensaje de que la ONU obtiene su liderazgo de toda la gama de talento global contrastado, y de que es capaz de renovarse.

No se trata de una representación simbólica. Se trata de la legitimidad institucional en un mundo en el que las normas de liderazgo han evolucionado drásticamente desde mediados del siglo XX. Una organización internacional que nunca ha confiado su cargo más alto a una mujer parece desconectada de la realidad, lo que socava la confianza en su capacidad para convocar, mediar y persuadir.

La autoridad del secretario general de la ONU se basa menos en el poder formal que en la credibilidad, lo que permite el liderazgo decisivo y el juicio estratégico necesarios para operar con eficacia ante las conocidas limitaciones estructurales, incluidos los limitados mecanismos de aplicación y la creciente polarización geopolítica. El cargo exige la voluntad de asumir responsabilidades, tomar decisiones difíciles bajo presión y traducir esas decisiones en acciones coordinadas. En un sistema multilateral en el que es imposible imponer el cambio, el secretario general debe ser hábil a la hora de movilizar a personas e instituciones para lograr resultados concretos.

Las mujeres líderes de todo el mundo, incluidas nosotras, hemos alcanzado los más altos niveles de poder demostrando esta combinación de autoridad y decisión. Las mujeres hemos dirigido con éxito instituciones y gobiernos a través de crisis, fragmentación y tensiones sistémicas. Al carecer del colchón que supone el privilegio masculino, hemos mantenido el poder gracias a la perseverancia, el dominio institucional y el alto rendimiento en situaciones de estrés —precisamente los atributos necesarios para dirigir la ONU.

Sin duda, el mero hecho de elegir a una mujer no conferiría automáticamente legitimidad. Pero sí señalaría una ruptura con las prácticas arraigadas y una voluntad de priorizar el desempeño por encima de los precedentes. Esto reforzaría la credibilidad y la percepción de imparcialidad del secretario general —activos en los ámbitos donde ejerce mayor influencia: la mediación, la fijación de la agenda y la gestión de las normas—.

La diplomacia multilateral suele descartarse como meramente procedimental o performativa. Pero un líder con conciencia institucional y capacidad para gestionar riesgos interconectados y romper los silos burocráticos refuerza la posición de la ONU como actor capaz de impulsar sus mandatos fundamentales de paz y seguridad, desarrollo y acción humanitaria. Esto es especialmente relevante a medida que se multiplican los conflictos violentos, las vulnerabilidades climáticas, las crisis económicas y los fallos de gobernanza.

A medida que aumentan las exigencias sobre la ONU mientras los recursos siguen siendo limitados, la calidad del liderazgo se convierte en una variable decisiva del desempeño organizativo. La experiencia en iniciativas de consolidación de la paz y desarrollo demuestra que los líderes que hacen hincapié en la rendición de cuentas, la planificación a largo plazo y la disciplina institucional son más capaces de mantener los resultados en entornos complejos y con recursos limitados —precisamente las condiciones en las que opera actualmente la ONU.

Elegir a una mujer como secretaria general de la ONU no sería un gesto correctivo, sino más bien un reconocimiento estratégico de que la selección del liderazgo debe reflejar las realidades de la gobernanza contemporánea. No faltan mujeres con amplia experiencia en diplomacia, compromiso económico, gestión de crisis y liderazgo multilateral. La reserva de talento a nivel mundial es sólida.

Dado esto, la pregunta a la que se enfrentan los Estados miembros es si están preparados para llevar a cabo un cambio genuino en el liderazgo con el fin de restaurar la credibilidad de la ONU, reforzar su legitimidad y renovar la confianza en su capacidad para una reforma significativa. Si es así, deben sacar a la institución de su inercia estructural eligiendo a una mujer para que tome el timón.

El próximo secretario general asumirá el cargo en medio de una disrupción sistémica. La elección de quién ocupará el cargo podría determinar si la ONU simplemente frena su declive en esta nueva era o reafirma su relevancia a través de un liderazgo creíble y decisivo centrado en la evolución institucional. El mundo no necesita una ONU completamente diferente. Necesita una renovada, y eso empieza por la cúpula.

Este comentario está firmado por María Fernanda Espinosa, presidenta del 73.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU y exministra de Relaciones Exteriores de Ecuador (2017-2018); Kolinda Grabar-Kitarović, expresidenta de Croacia (2015-2020); Maimunah Mohd Sharif, exdirectora ejecutiva de ONU-Hábitat (2018-2024) y exalcaldesa de Kuala Lumpur (2024-2025); Joyce Banda, expresidenta de Malaui (2012-2014); y Ameenah Gurib-Fakim, expresidenta de Mauricio (2015-2018).

Vaira Vīķe-Freiberga, ex presidenta de Letonia (1999-2007), es copresidenta del Centro Internacional Nizami Ganjavi en Bakú. Benita Ferrero-Waldner fue ministra de Asuntos Exteriores de la República de Austria (2000-2004), comisaria europea de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad (2004-2009) y comisaria europea de Comercio y Política Europea de Vecindad (2009-2010). Eka Tkeshelashvili fue viceprimera ministra de Georgia (2010-2012).