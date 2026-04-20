Este lunes, unos 30 mil soldados estadounidenses, filipinos y de otras nacionalidades harán ejercicios militares en las Filipinas, practicando repeler una posible invasión de China a Taiwán. ¿Cómo vencerán los Estados Unidos a China y no pudieron con Irán?, temenos otro gran conflicto en proceso.

Abren y cierran el estrecho de Ormuz, otra vez, reclaman que Israel sigue bombardeando el Líbano. Trump dice que no se dejara chantajear, hay “paz” pero sigue amontonando tropas en el Medio Oriente.

Ojo con Cuba. Bolodymir Zelenzky, intentó mediar en Irán, lo ignoraron. Luego denunció que Bielorusia invadirá Ucrania, y Rusia invadirá los balcanes. También atacará a Inglaterra, Francia y Alemania. Zelenzky mendiga atención, es adicto a estar en los titulares.

Hay conflictos en Siria, Yemén, hay varios en Africa, las grandes guerras antetriores fueron europeas, con guerras en todo el planeta, vivimos la auténtica Primera Guerra Mundial.