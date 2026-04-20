Ormuz: la bomba nuclear de Irán

¿Cuál es la importancia estratégica del estrecho de Ormuz? Se encuentra entre Irán y Omán, conectando el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Océano Índico. Es un paso marítimo muy estrecho (33 km en su parte más angosta). Por sus aguas pasan 33 mil buques al año.

Por esa vía transita el 20% del petróleo mundial procedentes de Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. También es clave para el transporte de gas natural licuado (GNL), especialmente desde Qatar. Pero eso no es todo. El 70% de los alimentos importados que llegan a esos países del Golfo tienen que pasar por Ormuz, sin contar su valor estratégico en términos militares.

Es un “cuello de botella: Si se bloquea ese estrecho la economía mundial colapsa. Irán lo sabe, Estados Unidos lo sabe y los monos del zoológico también lo saben. Irán, mientras era destruido por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, cerró el estrecho de Ormuz y eso cambió el curso de la guerra. Además, dirigió sus ataques, mayormente, a los países del Golfo Pérsico destruyendo refinerías de gas y petróleo, bases militares, edificios corporativos, redes de comunicación, puertos y aeropuertos.

El bloqueo del estrecho automáticamente disparó los precios del petróleo en un 85% (topes de 117 dólares el barril Brent y 113 el WTI) y el gas aumentó un 80%. El efecto inmediato fue un pánico global disparando los precios de la energía, alimentos, fertilizantes, gasolina, gasoil, transporte, etc. Estados Unidos, mayor productor mundial de petróleo, sufre en carne viva los fuertes aumentos en la gasolina y el gasoil (entre 35% y 40%). También en la inflación general.

En principio, nada de eso le preocupaba al presidente Trump pensando que dos semanas eran suficiente para aniquilar a Irán. Pero se equivocó. Cuando los mercados bursátiles comenzaron a colapsar, y los rendimiento de los bonos a subir, Trump entró en pánico, buscando una salida urgente del conflicto, sin lograr su objetivo, mientras Netanyahu le echaba gasolina invadiendo al Líbano.

El cierre de Ormuz convirtió a Irán en el eje dominante para alcanzar la paz, imponiendo sus condiciones y mostrando su invencibilidad. Al anunciarse el cese al fuego en el Líbano (primera exigencia de Irán) el estrecho se abrió ¿?, el petróleo WTI bajó en horas a los 83 dólares el barril y las bolsas explotan de alegría. Europa, Asia, Latinoamérica, África y pingüinos de Alaska celebran. ¿Cuánto durará la fiesta?