Oriente, otra guerra que pagan los pobres

La guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel contra Irán ya pasa las cuatro semanas proclamadas por Occidente sin que se vea fecha de caducidad, pero entre tanto, los pobres del mundo la siguen pagando y sufriendo. Nadie los consultó, aunque quizá los votantes estadunidenses en noviembre castiguen a los republicanos.

Ante el bombardeo en su contra, Irán convirtió el estrecho de Ormuz, la llave de paso del 20 por ciento del petróleo comercial, en su atalaya para desatar un aumento generalizado de precios. El milenario paso marítimo es la silenciosa arma que ralentiza el desenlace bélico y que es la esencia de la estrategia de los agredidos.

Irán adopta una estrategia de extender el conflicto en busca de que el aumento de los precios presione a sus contrarios a abdicar incluso a ceder en cosas que no estaban en el tablero antes de comenzar las hostilidades.

La gente se pregunta cómo es posible que EEUU, el mayor ejercito del mundo, no tome ese bastión en manos de un país que carece de aviación, que su marina la constituyen lanchas rápidas y que supuestamente no tiene un ejercito capaz de enfrentársele. El secreto de Irán es que estudió durante 40 años a su adversario y ha montado una guerra asimétrica con la participación de aliados de Irak, Siria, Yemen y el Líbano para bombardear a Israel y objetivos militares de Estados Unidos en países vecinos.

Las operaciones conjuntas de Israel (Rugido del León) y Estados Unidos (Furia Épica) han demolido instalaciones militares y civiles de Irán. El presidente Donald Trump llegó a proclamar que en la guerra del pasado año destruyeron el proyecto nuclear iraní, sin embargo, esto ahora se ostenta como condición para la paz. Recientemente se iniciaron conversaciones para esos fines, pero por sus contenidos se consideró natimuertas.

Los expertos afirman que sin botas sobre el terreno no habrá victoria pero que eso podría ser un cementerio para los invasores. Se alega que se podría bombardear el estrecho de Ormuz, pero sería con resultados pírricos toda vez que destruirían el petróleo de la zona generando una crisis económica descomunal que también afectaría a Norteamérica.

Los iraníes confían en que su estrategia de lucha irregular obligaría a que EEUU se aleje de un conflicto que paga uno solo y que aumentará su deuda que asciende a 39 billones de dólares y crece cada día y la erosión que sufre el dólar aumenta la inflación. Algunos aliados de Trump se le han alejado un tanto o mantienen una posición ambivalente. Francia, por ejemplo, retiro todo el oro que tenía en Norteamérica debilitando el soporte del dólar. Los países Brics están tramando usar una moneda colectiva, algo que costaría años implementar, pero ya usan el petroyuan para burlar posibles aumentos de aranceles.

En esta última semana hubo acciones que hicieron creer que la guerra perdía fuerza luego que Irán abrió el estrecho de Ormuz, pero tras la imposición de otro cerco por Trump los iraníes volvieron a cerrar el paso marítimo.

El mes próximo habrá dos reuniones importantes primero de Trump en China y días después el líder ruso Vladimir Putin será recibido por Jinping. Se entiende que Irán será el tema principal sobre todo que se dice que chinos y rusos suministran equipo bélico y que incluso respaldan el desarrollo nuclear iraní.

Y sin que nadie lo frene, la debacle económica se aproxima a los pobres del mundo. Si el conflicto en Oriente Medio se mantiene, la inflación desbordará la economía mundial.