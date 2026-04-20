Nuestro aliado es Trump

El pasado sábado se produjo un encuentro de líderes de izquierda anti Trump en Barcelona a la que asistieron, además del presidente del gobierno español, los presidentes Gustavo Petro de Colombia, Lula da Silva de Brasil y Cludia Sheinbaum de México.

Se trató de la conformación de un bloque de izquierda que ha tenido graves confrontaciones con el gobierno del presidente Donald Trump y que procuró a nivel mediático dar una idea de movimiento global de la izquierda para enfrentar el auge de la derecha.

Lamentablemente, en la foto de clausura apareció el Ministro de Justicia de República Dominicana, Antoliano Peralta, lo que causó gran sorpresa, ya que RD es el principal aliado del gobierno de Estados Unidos en el Caribe y miembro prominente del Escudo de las Américas.

El Ministro de Justicia Peralta en el día de ayer subió un mensaje en la red X en el que establece que no fue invitado a un foro ideológico de izquierda, como se presentó a la prensa mundial, sino que la invitación se refería a cuestiones institucionales de democracia y comunicación digital.

Creo válida la aclaración de Antoliano Peralta, quien dijo además que no suscribió ningún documento o declaración que comprometa a RD. Pero, a mi juicio el gobierno dominicano no debe dejar ninguna duda de nuestro apoyo a Estados Unidos en momentos tan delicados. El presidente Trump es el aliado internacional número 1 que tiene el país. Ha sido el presidente que hizo cesar las fuertes presiones que EE.UU. ha ejercido contra República Dominicana sobre el tema migratorio haitiano. Gracias a Trump no tenemos hoy una embajada estadounidense presionando para imponer el aborto y la agenda LGTB, como ocurrió de manera insolente y descarada en los gobiernos de Obama y Biden. Gracias al presidente Trump la clausurada USAID no puede seguir ejerciendo imperialismo cultural sobre RD.

El presidente Trump ha demostrado que es amigo de sus amigos en materia geopolítica, como sucedió con Milei en Argentina. Estoy seguro que RD tendrá su mano amiga si entramos en dificultades económicas producto de la guerra.

Trump es igualmente nuestro principal aliado en la lucha contra el Narcotráfico, que tanto daño le ha hecho y le hace a nuestras juventudes. Igualmente, es un aliado cuya relación debemos fortalecer y cuidar. Lo deben entender todos los funcionarios del gobierno.